Apple Music lancia la serie di video “Lyrics to Live By”

“Lyrics to Live By” è la nuova serie video di Apple che vuole celebrare la nuova frontiera nell’esperienza di ascolto della musica: Apple Music l’ha presentata in seguito all’introduzione della nuova funzione di testo in tempo reale in iOS 13, che permette un’esperienza karaoke con testi scorrevoli.

La pagina di “Lyrics to Live By” contiene una raccolta di video di artisti popolari, tra cui Halsey e Hunter Hayes, che raccontano il significato e l’ispirazione dietro i testi di alcune delle loro canzoni preferite.

Nei video gli artisti raccontano storie personali, danno consigli di vita e presentano dal loro punto di vista i segreti dietro alle canzoni più amate di sempre. Così l’utente potrà conoscere e apprezzare i propri artisti preferiti guardandoli sotto una nuova luce.

Sempre sulla nuova pagina, Apple ha curato una selezione di “Modern Masters” con libri di artisti come Bebe Rexha, Jack Antonoff, Julia Michaels e altri. In ciascuno di questi libri dedicati alle canzoni, Apple Music ha messo in evidenza non solo le canzoni che questi artisti hanno pubblicato, ma anche quelle che hanno scritto per altre persone.

Apple Music, il servizio di musica in streaming di Cupertino, continua a crescere a ritmi sostenuti, o almeno questo è quello che ha confermato a fine giugno 2019 il vice presidente della divisione Services di Apple Eddy Cue durante una intervista con il sito francese Numerama. Il servizio di streaming musicale vanta oltre 60 milioni di abbonati paganti in tutto il mondo.

iOS 13, qui tutto quello che c’è da sapere in un solo articolo, include una nuova funzionalità di testi in tempo reale che trasforma l’app Music in un’esperienza karaoke con testi scorrevoli. Su queste pagine trovate le notizie di Macitynet su Apple Music e Apple TV +.

Tutto quello che c’è da sapere su iOS 13 è riassunto in questo approfondimento. Invece per le novità, funzioni e correzioni di bug introdotti con iOS 13.1 rimandiamo a questo articolo.