iOS 13.1 è ora disponibile: scaricate per evitare bug e avere nuove funzioni

Apple ha appena rilasciato l’aggiornamento ad iOS 13.1, l’atteso aggiornamento che in molti auspicavano dal momento in cui è stato rilasciato, solo la scorsa settimana, iOS 13.

L’update, di cui si era avuta a sorpresa notizia dell’esistenza prima ancora che arrivasse iOS 13, introduce alcune novità. Le elenchiamo nel nostro articolo pubblicato questa mattina. In particolare si segnalano

Automazioni , una funzione che consente agli utenti di creare degli automatismi all’interno dell’app Scorciatoie di Siri

, una funzione che consente agli utenti di creare degli automatismi all’interno dell’app Scorciatoie di Siri Funzione ETA che consente di condividere l’orario di arrivo previsto

che consente di condividere l’orario di arrivo previsto Icona degli AirPods, delle cuffie Beats e di HomePod nell’ indicatore di volume

nuove icone nell’app HomeKit per i dispositivi elencati nell’app Casa, che poi sono le stesse che ritroveremo pure in macOS Catalina

per i dispositivi elencati nell’app Casa, che poi sono le stesse che ritroveremo pure in macOS Catalina migliorato il supporto del mouse

Accanto una serie di piccole novità, come un indicatore giallo per tutte le applicazioni installate con l’app TestFlight, nuova e migliore codifica video HEVC, piccole modifiche al pannello hotspot e la presenza di una nuova icona per i gamepad di Sony Playstation e Xbox nel pannello con gli indicatori di batteria.

Una delle ragioni per cui Apple rilascia iOS 13.1 è la riparazione di alcuni bug che si manifestazione nelle applicazioni più rinnovate come Foto, Mail e Promemoria. In alcuni casi con i nuovi iPhone iOS 13 è anche più lento di iOS 12 sui più vecchi dispositivi. I bug in sono molto fastidiosi e in qualche caso pure pericolosi per la privacy e per questa ragione Apple ha anticipato il lancio ad oggi, quando invece era inizialmente previsto per il 30 settembre

Per scaricare entrate in Impostazioni sul vostro iPhone o iPod touch e andate in generali–> Aggiornamento software. È anche possibile collegare il proprio dispositivo e poi verificare da iTunes e c’è l’aggiormamento. Se l’update non fosse disponibile tornate a visitare quesa sezione del sistema operativo più tardi. La distribuzione non è sempre contemporanea da tutto le postazioni.