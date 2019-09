Disponibile aggiornamento a iOS 13.1.1

Apple ha rilasciato un aggiornamento che porta iOS alla versione 13.1.1. Nelle note d rilascio, Apple spiega che iOS 13.1.1 offre correzioni di errori e miglioramenti per iPhone. In dettaglio:

Risolve alcuni problemi che potevano impedire il ripristino di iPhone dal backup.

Risolve un problema che poteva causare l’esaurimento più rapido della batteria.

Risolve un problema che poteva riguardare l’identificazione delle richieste rivolte a Siri su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Risolve un problema per cui i suggerimenti di ricerca in Safari potevano venire abilitati nuovamente dopo essere stati disattivati.

Risolve un problema che poteva rallentare la sincronizzazione dell’app Promemoria.

Risolve un problema relativo alla sicurezza delle app per tastiere di terze parti (ne avevamo parlato qui)

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 13.1.1

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC con il dispositivo collegato via USB.