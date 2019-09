Blackview BV9800 Pro, il primo rugged con camera termale per le avventure all’aperto

Il campo degli smartphone rugged sta per accogliere un nuovo esponente, questa volta particolarmente interessante per tutti gli amanti delle escursioni all’aperto. Prende il nome di Blackview BV9800 Pro, ed è il primo rugged con termocamere progettato per avventure outdoor.

Un equipaggiamento avventuroso affidabile, è così che la società presenta Blackview BV9800 Pro. Il dispositivo è dotato di una fotocamera principale Sony da 48MP, certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Gode anche di sistemi di navigazione GPS, GLONASS e BEIDOU, ha un sensore di pressione dell’aria e una batteria da 6580 mAh, che grazie a funzioni avanzate arriva a proporre un’autonomia di 840 ore in standby o 27 ore di conversazione.

Insomma, una dotazione di servizio che aiuta l’utente in tutte le escuriosi all’aperto. In questo aiuta anche la termocamera FLIR Lepton integrata, che rileva il calore, invisibile agli occhi umani.

La visione termica è una funzionalità chiave nell’ambito della difesa, della pubblica sicurezza e in operazioni antincendio, fornendo capacità diagnostiche per una più accurata ispezione. La possibilità di creare un’immagine in base alle differenze di calore consente agli utenti di vedere nell’oscurità totale e conoscere la temperatura di tutti gli oggetti inquadrati.

Gli utilizzi pratici di questa termocamera sono i più disparati. Immaginate di essere andati in campeggio, e di aver acceso il fuoco: prima di andare a letto, il terminale potrà dirvi se il fuoco è completamente spento, così da poter riposare in tutta sicurezza, senza il rischio che si propaghino incendi.

Ancora, immaginate di essere seduti proprio intorno al fuoco, e di aver udito rumori strani tra i cespugli: Blackview BV9800 Pro permetterà di capire e vedere se quel rumore nell’oscurità è un animale o l’amico di brigata.

BV900 Pro può essere così uno strumento utile in condizioni di scarsa luminosità o nell’oscurità totale. E’ capace di vedere un oggetto fino a 30 metri di distanza nell’oscurità, e fornisce così un aiuto per rilevare persone o altri oggetti caldi nell’oscurità totale.

Per ulteriori informazioni sul BV9800 Pro e su come le sue nuove funzionalità di imaging termico possono aiutare l’utente nella sua prossima avventura il link da seguire è il seguente.