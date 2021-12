Apple Music Voice, come funziona il piano super economico con Siri

Annunciato nella presentazione Apple di ottobre, il nuovo piano economico Apple Music Voice è disponibile per tutti gli utenti a partire dal rilascio di iOS e iPadOS 15.2 avvenuto il 13 dicembre: si tratta dell’abbonamento proposto al prezzo più abbordabile in assoluto, solamente 4,99 euro al mese, per ascoltare l’intero catalogo di 90 milioni di brani del servizio di musica in streaming Apple Music.

A differenza dei piani esistenti che l’utente può gestire tramite l’app omonima, il nuovo Apple Music Voice è pensato per funzionare esclusivamente tramite Siri e su tutti i computer, dispositivi e anche accessori Apple in cui è presente l’assistente vocale digitale di Cupertino. Questo significa che è possibile abbonarsi e usare Apple Music Voice non solo su iPhone, iPad e Mac, ma anche con HomePod mini, AirPods e anche in auto tramite Apple CarPlay.

Per iscriversi e iniziare a usarlo basta semplicemente pronunciare “”Ehi Siri attiva il mio periodo di prova Apple Music”, oppure iscrivendosi attraverso l’app Apple Music. Qui di seguito riportiamo la tabella di Apple con i quattro piani di abbonamento proposti: il catalogo è in costante evoluzione ed ora il totale dei brani disponibili è di circa 90 milioni.

Apple Music Voice: cosa offre

Il piano Apple Music Voice offre agli abbonati accesso al catalogo di 90 milioni di canzoni del servizio, a decine di migliaia di playlist, tra cui centinaia di nuove playlist pensate per assecondare l’umore o seguire l’utente nelle attività quotidiane, mix personalizzati e stazioni di genere, infine è inclusa anche la premiata Apple Music Radio

Centinaia di nuove playlist pensate per assecondare un umore e le varie attività sono state create dagli esperti editoriali di Apple Music e sono ottimizzate per l’utilizzo solo con i comandi vocali. Gli abbonati possono chiedere a Siri “Suona qualcosa di rilassante” o anche “Suona altra musica cone questa”

Gli abbonati al piano Apple Music Voice hanno anche accesso all’intera gamma di playlist di Apple Music, tra cui Successi del momento, Rap Life, R&B Now, danceXL e molte altre ancora

Apple Music Voice: come funziona e alcuni comandi vocali da provare

Qui di seguito riportiamo alcuni suggerimenti e comandi vocali da pronunciare a Siri per ascoltare lo sterminato catalogo di brani e playlist in costante aggiornamento disponibili in Apple Music tramite il nuovo piano di abbonamento Apple Music Voice:

Ehi Siri, suona la playlist Family Time

Ehi Siri, suona la playlist Facendo il caffè

Ehi Siri, suona la playlist Andando al lavoro

Ehi Siri, suona la playlist Alla scrivania

Ehi Siri, suona la playlist Camminata pomeridiana

Ehi Siri, suona la playlist Guida rilassante

Ehi Siri, suona la playlist Sognando

E ancora playlist divetenti per qualsiasi occasione:

Ehi Siri, suona la playlist Giornata di sole

Ehi Siri, suona la playlist Faccende domestiche

Ehi Siri, suona la playlist Giorni tranquilli

Ehi Siri, suona la playlist Un appuntamento ideale

Ehi Siri, suona la playlist Un giorno a New York

Ehi Siri, suona la playlist Un giorno a Roma

Ehi Siri, suona la playlist Uscita con gli amici

Ehi Siri, suona la playlist Giornata al parco

Ehi Siri, suona la playlist Iniziare bene la giornata

È anche possibile chiedere a Siri “Suona altra musica come questa” per un’esperienza musicale ancora più personalizzata. Oltre che in Italia, Apple Music Voice è stato lanciato questa settimana nelle seguenti nazioni e territori: Australia, Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Taiwan.