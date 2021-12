Lenovo Xiaoxin Pad, il tablet 2K con quattro altoparlanti in offerta a 200€

Se siete alla ricerca di un tablet di marca, che abbia tutto per essere diventare un ottimo compagno per giochi e produttività, ma senza voler spendere troppo, Lenovo ha la soluzione. Lenovo Xiaoxin Pad con schermo da 11 pollici è disponibile in offerta a poco più di 200 euro. Cliccate qui per acquistarlo.

Dotato di processore Octa-core Qualcomm Snapdragon 662, Lenovo Xiaoxin Pad non è certo un tablet da scartare o poco performante. anzi, il processore Snapdragon è sinonimo di garanzia e assicura un funzionamento veloce e fluido. Come già accennato, gode di uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2K 2000 x 1200, e una luminosità di picco di 400 nits.

Sottile e leggero, risulta facile da trasportare e da utilizzare in mobilità. Dispone di ben quattro altoparlanti e microfono dual array, per un vero suono stereo surround, con tanto di supporto all’effetto sonoro Dolby ATMOS, in grado di rilasciare un suono più naturale e risonante.

E’ progettato per essere utilizzato in totale sicurezza, con una particolare modalità di protezione degli occhi, che si attiva con la pressione di un solo tasto, grazie alla quale sarà possibile ridurre l’irritazione degli occhi e i danni causati dallo sfarfallio dello schermo e dalle luci blu.

Ha una batteria integrata di grande capacità, esattamente da 7700 mAh, ideale dunque per l’uso quotidiano. Non solo, supporta la ricarica rapida QC 3.0, riducendo i tempi di attesa. Di seguito le specifiche tecniche:

Marca: Lenovo

Modello: Xiaoxin Pad

Colore: grigio

Modalità di rete: WiFi

Memoria: 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB ( opzionale )

CPU: Qualcomm Snapdragon 662 (Octa core)

Sistema operativo: Android 10

Schermo: LCD da 11 pollici 2000*1200 TDDI 400 nits

Fotocamera: anteriore da 8 MP, posteriore da 13 MP

WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz

BT: BT5.0

Interfaccia: tipo C 2.0, slot per schede TF, pin POGO*4

Sensore: sensore G, ToF, sensore L, giroscopio, sensore Hall, motore a vibrazione

Capacità della batteria: 7700 mAh

Il tablet ha dimensioni di 25,84 x 16,3 x 0,75 e un peso di circa 490 grammi. Solitamente ha un prezzo di listino di oltre 300 euro, mentre al momento lo si acquista a 204 euro. Clicca qui per acquistare.