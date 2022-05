Apple offre nuovi corsi di formazione e certificazioni

Apple ha annunciato nuovi corsi professionali online e certificazioni per il supporto dei dispositivi Apple in azienda, la distribuzione e la gestione della piattaforma, corsi che permettono di formare specialisti per alcune delle posizioni più ricercate dai datori di lavoro.

Stando a quanto riferisce Apple in un comunicato, la richiesta di supporto qualificato e personale tecnico nelle imprese è in crescita, con lavori nell’ambito dei servizi informatici previsti nei prossimi anni in crescita rispetto alla media di altre attività.

Tenendo presenti questi elementi, Apple ha aggiornato le sue risorse per la formazione professionale e la certificazione di supporto e gestione IT. Le risorse di formazione sono state ripensate e offerte in una modalità di fruizione online, gestibile dall’utente. Gli utenti possono dimostrare le loro competenze mediante due nuovi esami e ottenere le certificazioni direttamente da Apple.

Due nuovi corsi Apple Professional Training sono disponibili in una sezione dedicata del sito della Mela. I corsi “Apple Device Support” e “Apple Deployment and Management” sono da svolgere in sequenza, consentono di accrescere competenze e sviluppare concetti con il progredire del livello. Al completamento di ciascun corso, spiega Apple, sono disponibili nuovi esami di certificazione per dimostrare la competenza prescritta, con nuovi badge digitali per ogni nuovo livello che si supera.

I prezzi per gli Stati Uniti sono di 149 $, circa 140 €, per esame e le certificazioni possono ovviamente essere indicate su curriculum, profili online, portali per la ricerca di lavoro e così via. Apple ha previsto voucher per persone con difficoltà finanziarie e organizzazioni sottoposte a un regime di esenzione fiscale.

Nelle scorse settimane Apple ha introdotto il suo primo programma Self Service Repair per le riparazioni dai da te, mettendo a disposizione manuali e documentazione gratuiti, un negozio per le parti di ricambio originali di iPhone e anche la possibilità di noleggiare strumenti e attrezzi originali.