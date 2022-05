Garmin Varia RCT715, il radar con videocamera e luce posteriore per bici

Garmin ha presentato VARIA RCT715, nuova versione del suo radar retrovisore per bici. Il dispositivo in questione integra una videocamera che registra continuamente e salva in automatico le riprese se rileva un incidente e consente di pedalare conoscendo le condizioni del traffico.

La videocamera è controllabile dal dispositivo e le riprese sono disponibili tramite l’app Varia per smartphone. Il produttore spiega che radar è compatto (106,5 x 42 x 31,9 mm), facile da montare ed è compatibile con la maggior parte delle biciclette. L’utente può personalizzare varie impostazioni della videocamera e della luce posteriore lampeggiante diurna per per ottimizzare la durata della batteria e il dispositivo vanta fino a 6 ore di durata della batteria (luce e lampeggiante diurna) e fino a 4 ore con radar, videocamera e luce posteriore fissa elevata o lampeggiante notturna.

La videocamera integrata registra ciò sta dietro con risoluzione fino a 1080p/30 fps, funzionalità utile e se mai venisse rilevato un incidente imprevisto. La Modalità videocamera può essere impostata come “continua”, “disattivata”, “attivazione radar”. L’ccelerometro integrato permette di bloccare automaticamente le riprese al rilevamento di un incidente.

Il radar retrovisore fornisce avvisi visivi e acustici per i veicoli in avvicinamento da dietro fino a 140 metri di distanza. Secondo il produttore è possibile allertare automobilisti e motociclisti della propria presenza grazie a una visibilità diurna fino a 1,6 km di distanza.

Il sistema si integra con altre app come Ride with GPS e altre ancora, per sovrapporre alle mappe gli avvisi del radar retrovisore. Il prezzo di listino è di 399,99 euro e include una scheda SD da 16GB.