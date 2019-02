Apple, obbligo autenticazione a due fattori per gli account sviluppatori

Apple ha inviato una mail agli sviluppatori registrati spiegando che d’ora in poi sarà obbligatorio usare account con l’autenticazione a due fattori per la protezione dell’ID Apple.

Questa modalità di accesso sarà obbligatoria dal 27 febbraio allo scopo di rendere gli account più sicuri, in modo che solo gli sviluppatori possano effettivamente accedere a informazioni sensibili. Di seguito la traduzione della lettera che Apple ha inviato agli sviluppatori registrati.

Con l’intento di rendere il vostro account più sicuro, dal 27 febbraio 2019 l’autenticazione a due fattori sarà richiesta per accedere al proprio account Apple Developer e a Certificati, Identificativi e Profili. Questo livello supplementare di sicurezza per l’Apple ID garantisce che siete solo voi l’unica persona che ha la possibilità di accedere al vostro account. Se non avete ancora attivato l’autenticazione a due fattori per il vostro Apple ID, vi invitiamo ad approfondire e aggiornare le vostre impostazioni di sicurezza.

La mail di Apple si conclude con un link alla pagina di supporto con le spiegazioni dettagliate sull’autenticazione a due fattori per l’Apple ID e la sezione con varie informazioni su come gli sviluppatori possono contattare l’azienda.

Come abbiamo spiegato varie volte, l’autenticazione a due fattori consente di accedere al proprio account solo da dispositivi registrati, ad esempio il proprio iPhone, iPad o Mac. Quando vogliamo accedere a un nuovo dispositivo per la prima volta, bisogna fornire due informazioni: la password e il codice di verifica a sei cifre che viene visualizzato automaticamente sui dispositivi registrati. Immettendo il codice, confermiamo di aver autorizzato il nuovo dispositivo. Ad esempio, se disponiamo di un iPhone e accediamo al nosro account per la prima volta da un Mac appena acquistato, verrà richiesto di immettere la password e il codice di verifica che viene visualizzato automaticamente sul proprio iPhone.

Poiché la sola password non è più sufficiente per accedere all’account, l’autenticazione a due fattori migliora notevolmente la sicurezza dell’ID Apple e di tutte le informazioni personali archiviate sui server Apple. Una volta eseguito l’accesso, non verrà più chiesto il codice di sicurezza su quel dispositivo, a meno che l’utente non si disconnetta completamente, inizializzi il dispositivo o modifica la la password per motivi di sicurezza. Quando si accedi sul web, è posssibile “autorizzare” il browser. In questo modo non verrà richiesto alcun codice di verifica al successivo accesso dallo stesso computer.