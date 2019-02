I primi cavi USB 3.1 Gen 2 in fibra ottica consentono di estendere i collegamenti fino a 50 metri

L’azienda statunitense Cosemi Technologies ha presentato i primi cavo ottici USB 3.1 Gen 2 ibridi o hAOC – acronimo di “hybrid active optical cables” – grazie ai quali è possibile sfruttare la connettività USB fino a distanze di 50 metri. I cavi in questione saranno disponibili con vari connettori e utilizzabili in svariati ambiti nei quali è necessario connettore dispositivi a distanza superiore da quelle possibili con i tradizionali cavi.

Il produttore riferisce che questi cavi sfruttano le fibre ottiche per il trasferimento dei dati, affiancati da tradizionali fili di rame per il controllo e l’alimentazione. La porzione sulla quale passano i dati è in grado di gestire appieno la velocità USB SuperSpeed+, offrendo in pratica fino a 10Gbps in tutte e due le direzioni. Poiché i cavi hAOC sono in grado di gestire da soli l’alimentazione, al contrario di altre soluzioni non è necessario sfruttare extender USB o altri accessori che consentono di estendere il segnale USB. L’uso della fibra ottica significa inoltre che questi cavi sono immuni da interferenze RFI/EMI, ideali per ambienti critici.

Come accennato, il produttore intende offrire cavi con vari tipi di connettori, incluse le varianti da USB Type-A a USB Type-A, USB Type-A a USB Type-C, e anche da USB Type-C a USB Type-C, ma quelli che vedremo per primi sono le varianti A-to-C. I cavi in questione sono utilizzabili in ambiti nei quali è necessaria la gestione di grande larghezza di banda, e al pari dei tradizionali cavi in rame USB 3.1 Gen 2, i cavi ottici di tipo ibrido sono compatibili all’indietro con le specifiche USB 2.0. Da evidenziare che il produttore non usa PVC, rendendoli più sicuri da riciclare.

Today we announced the newest addition to our active optical cable family: our redesigned #USB hybrid AOC. This single-cable solution is compliant with USB 3.1 Gen 2 & USB 2.0 – and reaches longer distances than ever possible before. More: https://t.co/QT9YlDpTyg #fiberoptics pic.twitter.com/jLUiu3AAhI — Cosemi Technologies (@CosemiTech) February 5, 2019

I cavi ibridi USB 3.1 Gen 2 di Cosemi sono a momento disponibili come campioni. La produzione in serie è prevista da marzo. Da tale mese in poi saranno disponibili presso varie catene e presso vari rivenditori online. I prezzi al dettaglio non sono stati indicati ma il produttore promette che saranno competitivi rispetto alle tradizionali soluzioni con box/extender dedicati,