Apple offre batteria sostitutiva gratuita per i MacBook Pro 2016-2017 se non si carica oltre l’1%

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.2.1 e nelle note di rilascio dell’update è indicata la soluzione ad un problema che poteva impedire la ricarica della batteria in alcuni modelli di MacBook Pro del 2016 e 2017.

In un documento di supporto sono indicati dettagli sulla questione della batteria. Apple riferisce che “un numero esiguo di clienti con computer MacBook Pro del 2016 e 2017 ha rilevato un problema con la batteria che non si carica oltre l’1%”, spiegando che se i MacBook Pro del 2016 o 2017 mostrano questi comportamenti, è possibile contattare Apple per sostituire gratuitamente la batteria. Il computer verrà esaminato prima dell’intervento di assistenza per verificare che sia idoneo alla sostituzione gratuita della batteria.

Apple consiglia di installare l’aggiornamento di macOS per evitare che questo problema si verifichi su altri computer MacBook Pro del 2016 e 2017, eseguendo l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.2.1 o versioni successive o installa l’aggiornamento supplementare di macOS Catalina 10.15.7.

I MacBook Pro sui quali potrebbe essere notato questo comportamento, sono:

MacBook Pro 13­” 2016 due porte Thunderbolt 3

MacBook Pro 13″ 2017 due porte Thunderbolt 3

MacBook Pro 13″ 2016 quattro porte Thunderbolt 3

MacBook Pro 13″ 2017 quattro porte Thunderbolt 3

MacBook Pro 15″ 2016

MacBook Pro 15″ 2017

Gli utenti di macOS Big Sur possono verificare se la batteria necessita di assistenza aprendo Preferenze di Sistema, facendo click su “Batteria”, poi click sulla “Batteria” nella sezione a sinistra e su “Stato batteria” nella sezione a destra: appare una finestra che mostra lo stato e la capacità massima della batteria.

Su macOS 10.15 Catalina o precedenti è possibile tenere premuto il tasto Option e fare cluck sull’icona della batteria nella barra dei menu per ottenere dettagli sullo stato della batteria.