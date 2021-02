Nel 2020 Apple ha raddoppiato i chilometraggi di test per i veicoli a guida autonoma

Da dati rivelati dal Department of Motor Vehicles (DMV) si evince che Apple ha raddoppiato le miglia di test per i suoi veicoli a guida autonoma in California, permettendo di avere qualche idea sui progressi della Mela con il software per la guida autonoma.

A riferirlo è Macrumors, spiegando che nel corso del 2020 i veicoli sui quali sono installate tecnologie per la guida autonoma di Apple hanno percorso un totale di 18.805 miglia in California, in aumento rispetto ai 7544 del 2019.

Ci sono stati un totale di 130 “disimpegni del conducente” (il momento in cui il conducente, che si trova a bordo per sicurezza, prende il controllo di volante e acceleratore), un numero in aumento rispetto ai 64 disimpegni registrati l’anno prima ma questo è un dato che non sorprende considerando l’aumento delle miglia percorse.

Le vetture di Apple hanno registrato un disimpegno ogni 144,6 miglia, un dato che è considerato una metrica migliore rispetto al 2019, con la necessità di disimpegno ogni 117, 8 miglia.

Tutte le aziende che desiderano testare veicoli a guida autonoma in California devono depositare un report annuale sul disimpegno del conducente come fattore di rischio, spiegando in dettaglio l’evento che ha obbligato il guidatore a riprendere il controllo del veicolo.

Le aziende che testano i veicoli a guida autonoma devono, inoltre, indicare il numero totale di miglia percorse e indicare qualsiasi incidente che si è eventualmente verificato. Apple non ha, a quanto pare, avuto di questi problemi e l’ultima volta che un incidente si è verificato, è accaduto nel 2019.

Apple sta testando su strada il suo software per la guida autonoma dall’inizio del 2017 sfruttando un SUV Lexus RX450h dotato di sensori, radar e videocamere; il software in questione è probabilmente quello che dovremmo vedere all’opera in futuro sulla Apple Car, la vettura sulla quale, ormai è praticamente certo, a Cupertino stanno lavorando da tempo.

