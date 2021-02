Apple ora offre 500$ per la restituzione del Kit di sviluppo Mac mini con M1

Come abbiamo riferito pochi giorni addietro, Apple ha chiesto agli sviluppatori di restituire il kit DTK (Developer Transition Kit) fornito prima dell’uscita dei Mac con processore M1 per consentire di familiarizzare con lo sviluppo di software per i nuovi processori.

Il kit – un particolare Mac mini con SoC A12Z Bionic di Apple e specifiche desktop, tra cui 16GB di memoria, unità SSD da 512GB e varie porte I/O Mac – poteva essere ottenuto facendo domanda sul sito developer.apple.com ottenendo una macchina in prova per il costo complessivo di iscrizione di 500$.

Pochi giorni addietro Apple aveva chiesto agli sviluppatori di restituire i Developer Transition Kit, offrendo in cambio uno sconto di 200$ da sfruttare per acquistare un Mac con processore M1.

Alcuni sviluppatori si erano lamentati dello sconto in questione, ritenuto troppo basso, lamentando anche la necessità di restituire la macchina entro maggio, evidenziando che sarebbe stato meglio avere ancora qualche mese a disposizione per terminare lavori in corso.

Cupertino ha deciso di ascoltare le lamentele cambiando rotta e ora ha deciso di offrire 500$ di credito per l’acquisto di un Mac con M1 o altro prodotto Apple. Non è più necessario restituire la macchina e accedere al credito entro maggio ma gli sviluppatori ora hanno tempo fine a fine anno.

In una mail inviata agli sviluppatori che avevano a suo tempo aderito all’Universal App Quick Start Program, ottenendo il DTK, Apple riferisce della possibilità di ottenere lo sconto di 500$, spiegando che invierà a breve le istruzioni su come procedere alla restituzione del Developer Transition Kit. Apple spiega ancora che per il DTK non saranno rilasciati aggiornamenti software dopo macOS Big Sur 11.2, invitando ad ogni modo a restituire prima possibile il DTK. Sconto o meno la macchina deve essere in ogni caso restituita come previsto dagli accordi siglati a suo tempo prima dell’invio della stessa.