iPad Air in sconto su Amazon: risparmiate sul piccolo iPad Pro

iPad Air per la prima volta in sconto su Amazon. I primi ribassi (fatto salvo per una breve discesa a 599 del modello da 64 GB con solo Wi-Fi), dal lancio del nuovo modello sono la novità di oggi.

La promozione riguarda prevalentemente i modelli Wi-Fi + Cellular che vengono venduti con un vantaggio intorno all’8% ma con punte fino al 9%. Si parte da 648,90 euro per la versione da 64 GB (che invece costerebbe 709 euro) e si arriva, sempre parlando di sconti, a 802,90 euro (invece che 879 euro per la versione da 256 GB. Sono in sconto anche i modelli con solo Wi-Fi da 256 GB, anche se il taglio al listino è meno importante (-6%, 695,89 € invece che 739 €).

Ricordiamo che iPad Air è di fatto un iPad Pro 10,5 di precedente generazione rispetto al quale è identico per

dimensioni e spessore

aspetto estetico

qualità dello schermo

durata della batteria

Wi-Fi

connettori (jack audio, lighting)

Touch ID

Camera frontale

Compatibilità con Apple Pencil 1

iPad Air è meglio di iPad Pro per

Processore più veloce (A12 Bionic contro A10X Fusion)

LTE (Gigabit LTE contro LTE Advanced)

Bluetooth (5.0 contro 4.2)

iPad Pro supera iPad Air per

Altoparlanti (quattro contro due)

Schermo con promotion

Fotocamera posteriore (12 megapixel contro 8)

Flash LED flash, stabilizzazione ottica, tecnologia Focuspixel

Come accennato fino ad oggi non si sono visti molti sconti per iPad Air. Su Amazon anzi si sono visti in una sola occasione quando il modello da 64 Gb per qualche ora è sceso sotto i 500 euro salvo poi risalire sopra questa soglia. Quindi l’offerta è da prendere al volo.

