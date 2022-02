Apple aumenta lo stipendio dei dipendenti dei negozi al dettaglio

Apple sta aumentando gli stipendi di vari dipendenti statunitensi dei negozi al dettaglio per far fronte ad un inasprimento del mercato del lavoro e della contrattazione collettiva al livello di inflazione, e a lamentele da parte di alcuni dipendenti in merito alle condizioni di lavoro per la pandemia da Covid-19.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che la Casa di Cupertino ha annunciato gli aumenti salariali questa settimana nel corso di riunioni con il personale e colloqui individuali con i dipendenti. Gli aumenti sono in parte destinati a persone che hanno cominciato a lavorare per l’azienda prima dell’inizio della pandemia nel 2020 e sono pensati per meglio allineare il trattamento economico riservato al personale più anziano con quello dei dipendenti assunti di recente.

Non in tutti gli store è arrivata la notizia dei piani di Apple ma gli aumenti dovrebbero entrare in vigore a partire da questo mese di febbraio e sono condizioni diverse dagli aumenti annuali di ottobre. Stando a quanto riferisce Mark Gurman di Bloomberg, che ha avuto modo di sentire due dipendenti che hanno ricevuto un aumento di stipendio, gli addetti alle vendite hanno ottenuto un extra di 3$ l’ora, arrivando a 25$ l’ora, e un lavoratore che si occupa di riparazioni adesso arriva a 24$ l’ora, dopo l’aumento di 3$ all’ora.

Oltre all’aumento degli stipendi, Apple ha anche riferito ai dipendenti di “benefit” migliori: la Mela ora offre 12 giorni di malattia retribuiti rispetto ai precedenti 6, e i giorni in questione possono essere sfruttati per congedi necessari ad affrontare questioni di salute mentale, patologie o prendersi cura di familiari.

La Mela ha anche modificato l’idoneità dei dipendenti nel numero di giorni di ferie maturate annualmente; in precedenza erano offerti giorni di ferie supplementari dopo cinque anni di servizio; ora è possibile maturare ulteriori giorni di riposo annuale dopo tre anni. Anche i lavoratori part time possono chiedere giorni di vacanza e fino a sei settimane di congedo parentale retribuito.