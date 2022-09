Apple Pay supera Mastercard in numero di transazioni annuali

Apple Pay ha sorpassato Mastercard come sistema di pagamento nel numero di transazioni gestite annualmente. Ad affermarlo è TradingPlatforms, riferendo che l’ammontare totale delle transazioni annuali eseguite con Apple Pay ammonta a oltre 6 mila miliardi di dollari.

Stando ai dati riferiti, Apple Pay potrebbe in futuro rappresentare una sfida anche per la quota di mercato di VISA, attualmente numero uno al mondo, ora che Mastercard è in terza posizione.

Edith Reads del sito TradingPlatforms spiega “Apple Pay sta sempre più diventando il metodo di pagamento preferito da consumatori e attività commerciali. Il fatto che ora elabori più transazioni di Mastercard, è una conferma della sua popolarità. Ha già superato Mastercard e solo VISA rimane al vertice. Apple Pay offre indebiti vantaggi e benefici dal monopolio dell’NFC sull’hardware di iPhone. Prevediamo di vedere Apple Pay crescere ancora in popolarità e quota di mercato negli anni a venire”. Da tempo la disponibilità del servizio Apple Pay aumenta in nuove nazioni. Nel 2021 Apple ha ampliato l’attività offrendo il mobile wallet in nove nuove aree, tra queste: Colombia, Israel e Messico; sono inoltre in corso trattative con Hyundai per l’espansione in Corea del Sud, espansione che permetterebbe di arrivare a una presenza in circa 60 nazioni e aree geografiche. Altro dato interessante è che le reti di trasporto pubblico di oltre 200 città sono supportate dal wallet di Apple.

La tecnologia Tap-to-pay (T2P) non è nuova, ma la fiducia degli utenti in Apple ha consentito l’esplosione di questi servizi. Altro fattore che ha consentito l’espansione, è stato ovviamente anche il Covid 19, elemento che ha convinto molti utenti a sfruttare i digital wallet al posto delle tradizionali carte di credito di plastica.

Il successo diApple Pay sta persino superando le aspettative della multinazionale di Cupertino: spieghiamo il perché in questo articolo di macitynet.