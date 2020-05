Apple Powerbeats Pro attesi in quattro nuovi colori

Disponibili dallo scorso anno prima in nero e poi anche in blu, avorio e verde, gli auricolari sportivi Powerbeats Pro sembra siano in arrivo in quattro nuovi colori più brillanti e vivaci. La comparsa delle pratiche di registrazione presso la FCC con nuovi codici prodotto era già emersa nel mese di aprile di quest’anno: ora secondo quanto anticipa un post apparso sul social cinese Weibo sembra che la multinazionale di Cupertino stia preparando il lancio che dovrebbe avvenire a breve.

Il post sui Powerbeats Pro in quattro nuovi colori indica anche i dettagli delle tinte, con nomi che rispettano lo schema già impiegato da Apple per numerosi altri prodotti: si tratta di cloud pink, giacer blue, Spring yellow e anche lava red. Traducibili letteralmente in rosa nuvola, blu ghiacciaio, giallo primavera e rosso lava.

Occorre rilevare che il post cinese che anticipa le nuove colorazioni proviene da un account di cui non si conosce l’attendibilità. In ogni caso le indiscrezioni circolate in precedenza e anche i nuovi dettagli indicati lasciano supporre che l’anticipazione sia credibile. In questo articolo riportiamo una immagine di MacRumos che offre un’idea di come potrebbero essere le nuove colorazioni. Ricordiamo che spesso in passato Apple ha introdotto nuove colorazioni primaverili per diversi prodotti Beat e non solo in questo periodo dell’anno.

Infine un ulteriore dettaglio: anche se alcuni con i nuovi codici apparsi in rete pensavano a un nuovo modello in arrivo, è più probabile che si tratti di una piccola revisione a livello hardware e che i codici prodotto avvistati si riferiscano ai Powerbeats in quattro nuovi colori. Nella foto qui in basso le colorazioni già disponibili:

Powerbeats Pro sono auricolari simili ad AirPods Pro, le altre cuffie wireless di Apple, ma ottimizzate per l’uso sportivo. Sono dotati, infatti, di un gancio per avvolgere gli auricolari sopra l’orecchio dell’utente per tenerli in posizione durante l’esercizio. Ricordiamo che tutti gli accessori audio, cuffie, speaker e auricolari Beats di Apple sono disponibili da questa pagina di Amazon, spesso proposti in sconto rispetto al prezzo ufficiale di listino.

A questo indirizzo abbiamo realizzato uno speciale per aiutarvi a scegliere tra Powerbeats Pro e AirPods Pro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di periferiche, accessori e in generale sull’audio digitale si parte da questa pagina.