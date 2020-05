Zeblaze 3G e Kopset Vision 4G, due smartwatch dal look classico che possono anche telefonare a partire da 89,88 €

Se siete alla ricerca di uno smartphone dal design classico con display rotondo, in grado di effettuare chiamate e di risultare, quindi, completamente autonomo rispetto allo smartphone, ecco le due offerte su eBay da valutare. Sono Zeblaze 3G e Kopset Vision 4G, entrambi con supporto alla Sim. Il prezzo parte da 89,88 euro.

Zeblaze 3G GPS

La prima delle due proposte è Zeblaze Thor Pro 3G. Si tratta di uno smartwatch dal look tradizionale e dotato di vano SIM con supporto al 3G., naturalmente compatibile con iOS e Android, che può anche telefonare e fare a meno dello smartphone abbinato.

Come suggerisce anche lo stesso nome, l’indossabile è anche dotato di modulo GPS integrato, dunque un vero alleato anche per la navigazione. Propone uno schermo touch con tecnologia IPS da 1,53 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel.

Sotto la scocca una CPU MTK6580 Quad core a 1.0GHz, con 1 GB di RAM a supporto a 16 GB di memoria integrata. Non manca neppure una fotocamera da 2,0 MP, per qualche spy foto. Si tratta, insomma, di un vero e proprio smartphone da allacciare al polso. E’ compatibile con iOS 9.0 e Android 5.1, o versioni successive di sistema, e si basa sul protocollo BT 4.0 per connettersi al proprio smartphone e sincronizzare informazioni e notifiche.

L’autonomia è affidata a una batteria da 500 mAh, che assicurerà un intera giornata di utilizzo, o più, a seconda dell’utilizzo fatto. Naturalmente, il sistema operativo a bordo è già localizzato in lingua italiana e, dunque, pronto per il nostro mercato. Il cinturino è lungo 25 cm e largo 2,4 cm, mentre l’orologio pesa in totale 83 grammi circa.

Su eBay si trova al momento in offerta a 89,88 euro. Si acquista direttamente da qui.

Kospet Vision 4G

Altra offerta è sul Kospet Vision 4G che, a differenza del precedente modello, supporta addirittura il 4G, quindi le reti TDD LTE + FDD LTE. Altro elemento che distingue questo orologio è la presenza di una doppia fotocamera, per la precisione una anteriore da 8 MP, e una seconda laterale da 5,0 MP, quest’ultima molto utile per scatti “nascosti”.

Il display è un’unità da 1,6 pollici, con risoluzione 320 x 320 (il cui valore viene esaltato dalle piacevoli watch faces incluse), processore MTK6739 quad-core, 3GB di RAM, ROM da 32 GB, GPS + GLONASS e batteria da 800 mAh, che consente un utilizzo giornaliero.

Non manca infine il modulo Wi-Fi 802.11a / b / g / n, Bluetooth 4.0 e sistema operativo Android 7.1. Include tutte le classiche funzionalità della maggior parte degli smartwatch, come il tracciamento delle attività fisiche e il cardiofrequenzimetro.

Anche questo orologio è al momento in super offerta su eBay, dove lo si acquista a 129,66 euro. Clicca qui per comprare.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.