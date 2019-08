Preordini Powerbeats Pro ora disponibili in blu, avorio e verde

Per chi cerca gli auricolari perfetti da abbinare a iPhone (e non solo) Powerbeats Pro sono caldamente raccomandati come emerge dalla nostra recensione: disponibili in nero fin da luglio, ora i preordini Powerbeats Pro sono disponibili su Apple Store online anche per le nuove colorazioni blu navy, bianco avorio e verde muschio.

Mentre per la tinta nera già in commercio la consegna è a un giorno, per i nuovi colori la data indicata è compresa tra il 30 agosto e il 3 settembre, con l’unica eccezione della tinta verde muschio per la quale il sistema Apple indica sempre il primo giorno di disponibilità il 30 agosto ma con consegne che arrivano fino al 6 settembre.

PowerBeats Pro sono il prodotto top del momento nel campo degli auricolari sportivi e un eccellente concorrente interno delle Airpods 2 di Apple. Come le AirPods 2 sono senza fili e offrono fino a 9 ore di ascolto e grazie al chip H1 di Apple presente all’interno, il dispositivo è compatibile con Siri: basta pronunciare “Ehi Siri” con i dispositivi iOS o premere il pulsante “b” per usare i comandi vocali su vari dispositivi compatibili.

Ma hanno alcuni vantaggi rispetto alle AirPods. Sono resistenti all’acqua e al sudore, hanno supporti regolabili per garantire comodità e stabilità ed offrono tasti fisici per una migliore interazione. Ma soprattutto riproducono audio milgiore e più potente di AirPods.

Un lungo elenco di qualità e caratteristiche che rendono questi auricolari la scelta perfetta non solo per gli utenti di iPhone e dispositivi Apple, ma anche per chi usa Android, a patto di rinunciare ad alcune delle funzioni più sofisticate limitate all’ecosistema Apple.

Tutti i dettagli, le impressioni d’uso e di ascolto nella nostra recensione.

Gli auricolari sono in vendita in colore nero su Apple Store on line a 249 euro: stesso prezzo per i preordini Powerbeats Pro nei nuovi colori blu navy, bianco avorio e verde muschio. Si possono comprare allo stesso prezzo anche da questa pagina di Amazon con consegne a partire dal 30 agosto.