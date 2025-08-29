Apple pre-annuncia i nuovi Powerbeats Fit, auricolari sportivi dell’autunno

“Fit for every move”. Apple ha scelto questo slogan e un filmato senza commento ma piuttosto esplicito nei contenuti — alcuni giocatori di football impegnati in un allenamento — per anticipare il lancio dei Powerbeats Fit, un nuovo modello di auricolari destinati al mondo dello sport.

Eredi dei Beats Fit Pro

Anche se Apple non lo dice, si tratta degli eredi dei Beats Fit Pro, lanciati nel 2021. Quel modello aveva conquistato gli appassionati di sport e fitness grazie al design compatto con alette di supporto, pensato per restare saldo durante gli allenamenti, e con funzioni come la cancellazione attiva del rumore, la modalità Trasparenza e l’Adaptive EQ. Un pacchetto che li rendeva un’alternativa robusta agli AirPods Pro per chi cercava stabilità e un sound più grintoso.

All’inizio dell’anno Apple ha lanciato i Powerbeats Pro 2, modello che ha introdotto innovazioni importanti: un design più minimale, il chip audio H2 e anche il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Cosa aspettarsi dai Powerbeats Fit

È ragionevole ipotizzare che i Powerbeats Fit possano riprendere parte di queste novità, offrendo un audio più ricco e prestazioni più moderne. Se Apple decidesse di integrare il chip H2, si aprirebbero miglioramenti anche per i microfoni, oltre che per la qualità del suono, in linea con quanto già visto sugli AirPods Pro. Difficile invece che vengano introdotte funzioni legate al monitoraggio del cuore.

Beats e AirPods, due strategie diverse

Quel che sembra certo è che i Powerbeats Fit rispetteranno il target del marchio. Mentre gli AirPods puntano a un pubblico ampio, dai pendolari ai viaggiatori, i prodotti Beats continuano ad avere un taglio più sportivo ed estetica più audace, spesso a un prezzo inferiore mz caratteristiche che in alcuni casi arrivano sugli AirPods solo in un secondo momento.

In questo caso non dovrebbe però essere così. Arriveranno sul mercato dopo il 9 settembre, quando ci si attende il lancio dei indiziche sono la controparte dei PowerBeats Pro, quindi avranno caratteristiche superiori