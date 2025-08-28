Chipolo Loop e Card vogliono farvi dimenticare gli Airtag

Ricarica facile, il volume paragonabile a quello di un martello pneumatico e un raggio Bluetooth più ampio. Sono caratteristiche dei nuovi Chipolo Loop e Chipolo Card, tag concorrenti ma anche compatibili con il sistema degli AirTag (oltre che con quello Android).

Loop è un tag circolare con anello in silicone integrato per attaccarlo a chiavi, zaini e borse; arriva in sei tonalità: navy, mint, honey, coral, charcoal, chalk.

Card è sottile, quasi in formato carta di credito, finitura antracite opaco con accento lucido, ideale per il portafoglio.

Lunga portata e suono potentissimo

La localizzazione passa da Apple Dov’è (Find My) oppure da Find Hub su Android. Per le funzioni extra si usa l’app Chipolo: avvisi di allontanamento, cambio suoneria e volume, Call Your Phone per far squillare il telefono anche in silenzioso, più la nuova modalità Ring and Blink che fa lampeggiare il dispositivo al buio.

In attesa che Apple rilasci la seconda generazione di AirTag, i Chipolo si propongono come una delle alternative più competitive rispetto al marchio Apple.

La portata Bluetooth è di ben 120 metri (AirTag circa 60 metri teorici) e l’avviso sonoro è molto potente: fino a 125 dB su Loop e 110 dB su Card, contro i circa 60 dB degli AirTag. Considerata la scala logaritmica dei decibel, un Chipolo può risultare percepito fino a 64 volte più forte, passando dal livello di una conversazione (60 dB) a quello di un martello pneumatico (120 dB).

Altro vantaggio rispetto ad AirTag è la protezione contro polvere e immersioni brevi (fino a 1 metro per 30 minuti: IP67), insieme alla costruzione in plastica riciclata post-consumo al 50% e soprattutto alla batteria ricaricabile.

All’interno si trova una batteria ricaricabile con autonomia dichiarata di circa sei mesi per carica, che si ripristina con un caricabatterie Qi (Card) o con un caricatore USB-C (Loop). Niente più batterie a bottone da sostituire e quindi meno costi e rifiuti da gestire.

I limiti rispetto ad AirTag

Tra tanti vantaggi rispetto ad AirTag ci sono anche alcuni limiti legati alle restrizioni di Apple. Pur essendo compatibili con la tecnologia Dov’è e quindi reperibili mediante l’applicazione specifica, i Chipolo non possono essere individuati nella modalità posizione precisa: sapremo dove sono, ma non compariranno le frecce direzionali.

Inoltre vanno aggiunti a Dov’è tramite il classico sistema di abbinamento Bluetooth e non vengono rilevati automaticamente dal sistema operativo.

Prezzo e disponibilità

Prezzo di listino: 45 € ciascuno. I preordini sono già attivi sul sito Chipolo. Chipolo ha anche una vetrina ufficiale su Amazon.it. Al momento però, i nuovi Loop e Card ricaricabili non risultano ancora in vendita su quella pagina; l’arrivo è previsto a ridosso del lancio nei negozi.