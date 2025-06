Ecco Liquid Glass, la nuova interfaccia per iPhone, iPad e Mac

Come previsto, Alla WWDC 2025 Apple ha svelato Liquid Glass, il nuovo linguaggio visivo che cambia l’interfaccia di iOS 26, macOS Tahoe, iPadOS 26, watchOS 26 e tvOS 26. Si tratta della più ampia revisione estetica degli ultimi anni e coinvolge tutto l’ecosistema, con effetti traslucidi, riflessi dinamici e materiali reattivi al contenuto. Le novità confermano le anticipazioni emerse nelle settimane precedenti.

Cos’è Liquid Glass: il nuovo materiale digitale di Apple

Liquid Glass è un materiale traslucido e adattivo, progettato per riflettere e rifrangere ciò che lo circonda. Cambia in base al contenuto, alla luce, al movimento sullo schermo, e prende ispirazione dall’estetica tridimensionale di visionOS. È presente in tutta l’interfaccia: da pulsanti e slider fino a tab bar, sidebar, schermate di blocco e widget.

Apple ha sviluppato Liquid Glass integrando design e ingegneria: il materiale sfrutta il rendering in tempo reale e le capacità grafiche dei chip Apple per generare trasparenze intelligenti, riflessi contestuali e animazioni dinamiche. Su iPhone, ad esempio, l’orologio nella schermata di blocco si modella attorno al soggetto della foto. Su Mac, Dock, icone e widget si compongono di più strati che reagiscono alla modalità chiara o scura e ai colori dello sfondo.

Come cambia l’interfaccia su iOS 26 e macOS Tahoe

Il design aggiornato tocca ogni parte del sistema. Le tab bar su iPhone si comprimono durante lo scroll per dare più spazio ai contenuti. Le sidebar su iPad e Mac rifrangono lo sfondo e riflettono anche l’ambiente circostante. L’effetto visivo è uniforme ma sempre adattato al dispositivo.

Apple ha già integrato Liquid Glass nelle sue app principali: Safari, Fotocamera, FaceTime, Apple Music, Podcast, News, Foto. Tutti i controlli sono stati ridisegnati per adattarsi agli schermi moderni e rispondere meglio all’interazione dell’utente, con animazioni più leggere e coerenti.

Disponibilità e novità per gli sviluppatori

Liquid Glass sarà disponibile in autunno con il rilascio ufficiale dei sistemi operativi 2025. Le versioni beta di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe sono già accessibili agli sviluppatori.

Apple ha anche aggiornato le API di SwiftUI, UIKit e AppKit per consentire agli sviluppatori di integrare facilmente il nuovo materiale nei propri layout. Il risultato è un’interfaccia più coerente, personalizzabile e visivamente aggiornata per tutto l’ecosistema Apple.