Microsoft e Asus hanno annunciato una Xbox portatile

Nintendo ha venduto in poche ore 3 milioni di unità della console Switch 2; Microsoft non sta a guardare e, insieme ad Asus, è pronta a proporre un suo dispositivo portatile da gaming con il brand Xbox.

La società di Redmond ha lavorato con Asus sulle nuove ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, console portatili (o meglio, un ibrido tra un PC con Windows 11 Home e una console) presentate nell’ambito dell’Xbox Showcase, due handheld PC che saranno prodotte direttamente da ASUS, con pieno supporto a Xbox Play Anywhere e la possibilità di giocare in locale, via cloud o in remoto, collegati ad una Xbox sulla stessa rete domestica.

Asus e Microsoft riferiscono di aver lavorato su feedback ricevute dalle ROG Ally (entry level) e Ally X (modello più avanzato), aggiungendo impugnature laterali stile controller Xbox, elemento che dovrebbe migliorare l’ergonomia rispetto alla Nintendo Switch 2 o alla Steam Deck.

Dal punto di vista tecnico, il SoC sfruttato è un AMD Ryzen Z2 A (e AMD Ryzen AI Z2 Extreme per la ROG Xbox Ally X Ally X), affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X-6000 (24GB nel modello top di gamma) e unità di storage che è un SSD M.2 da 512 GB (1TB nel modello di fascia alta). Il display è da 7″, offre risoluzione FHD, refresh rate a 120Hz, supporto a tecnologia FreeSync e rivestimento in Gorilla Glass Victus.

Sul versante connettività abbiamo: Wi-Fi 6E, porte USB 3.2 Gen 2 Type C con supporto Display Port, lettore di microSD e jack audio combo. Il peso è di 670grammi per il modello base e 715 grammi per ROG Xbox Ally X. La batteria è rispettivamente da 60Wh e 80Wh.

Durante la presentazione è stato riferito che la console sarà compatibile con Steam, Epic Games Store e GOG, oltre che con il Microsoft Store; sarà possibile avviare tutti i giochi dell’Xbox Game Pass, compresi 1.000 con funzione Xbox Play Anywhere.

Disponibilità e prezzi per il momento non sono noti; si sa soltanto che tutte e due le console saranno disponibili a partire dalla prossima stagione natalizia.