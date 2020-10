Apple presenta i risultati del quarto trimestre 2020 a fine mese

Giovedì 29 ottobre Apple presenterà i risultati del quarto trimestre fiscale 2020 che per la multinazionale di Cupertino corrispondono ai mesi di calendario che vanno da luglio a settembre. Come è già successo in precedenza in emergenza Covid-19 la multinazionale non ha fornito le linee guida con le previsioni di fatturato, ma questa non è l’unica anomalia.

Infatti per la prima volta in anni i risultati Apple del quarto trimestre fiscale 2020 non includeranno i primi giorni di lancio e vendita dei nuovi iPhone, questo per il lancio posticipato degli iPhone 12 attualmente atteso per il 13 ottobre. In realtà Cupertino non ha ancora ufficializzato la data esatta del keynote di presentazione, comunicazione che potrebbe arrivare già la settimana prossima.

Quello che invece probabilmente potremo sapere sono le indicazione delle vendite per il lancio di Apple Watch 6, Apple Watch SE e del nuovo iPad economico di ottava generazione, visto che i nuovi iPad Air 4 arriveranno in ottobre. Ricordiamo che nei risultati del trimestre precedente Apple ha segnato, contro ogni aspettativa e previsione, un record storico per il periodo in questione, con un fatturato di ben 59,7 miliardi di dollari, trainato dalle vendite di Mac, iPhone, iPad e Apple Watch per la maggiore domanda degli utenti costretti a casa per scuola e lavoro.

Apple presenterà i risultati del quarto trimestre 2020 alle 13,30 orario di Cupertino, quindi verso le 22,30 in Italia. Alla comunicazione seguirà la conference call con i commenti di Tim Cook e di Luca Maestri, responsabile finanziario di Apple, programmata per le ore 14 di Cupertino, quindi alle 23 in Italia. Come avviene da sempre macitynet pubblicherà un articolo con tutti i punti salienti della presentazione Apple oltre notizie e approfondimenti.

