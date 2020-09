Voce: l’iPhone 12 sarà presentato il 13 ottobre

L’evento per la presentazione di iPhone 12 si terrà il 13 ottobre. Questa, almeno, è l’indiscrezione che lancia oggi il leaker seriale (non sempre affidabile) Jon Prosser.

In base al Tweet di Prosser tutti gli iPhone 12 sia i Pro che i “non pro”, quindi l’iPhone 12 da 5,4 pollici che potrebbe chiamarsi iPhone 12 mini, e l’iPhone 12 propriamente detto (che dovrebbe prendere il posto di iPhone 11), saranno presentati durante un singolo evento che si terrà martedì 13 ottobre. Ci sarà però, come previsto, una differenza nella loro effettiva disponibilità: iPhone 12 mini e iPhone 12 arriveranno il 19 ottobre, l’iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 Pro Max sono previsti per novembre. Prosser non fornisce una data precisa, affermando che saranno prenotabili e in vendita “ad un certo punto” nel corso del mese.

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020