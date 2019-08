Apple presenta il trailer di The Morning Show, la serie tv attesa su Apple TV+

Lo studio televisivo è vuoto, ma è luminoso e in questo spazio risuonano le voci dei giornalisti, pronti a raccontare storie e a emozionare gli spettatori. Sono queste le immagini del primo trailer di The Morning Show, la serie tv con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, attesa per il prossimo autunno su Apple TV+.

Si tratta del primo trailer completo che Apple rilascia, dopo aver presentato alcuni brevi clip dello show durante il keynote di marzo, durante il quale ha rivelato i suoi progetti in ambito televisivo.

The Morning Show è la serie tv drammatica tra i programmi più attesi e su cui Apple sta puntando molto: a interpretarlo sono Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell.

Le due attrici per ogni episodio hanno ottenuto un compenso di un milione di dollari. La serie racconterà le vicende dei giornalisti del telegiornale della mattina, “le vite delle persone che aiutano l’America a svegliarsi, esplorando le sfide uniche che affrontano gli uomini e le donne che portano avanti questo rituale televisivo quotidiano”.

Nel trailer si possono sentire le voci dei protagonisti della serie tv, mentre la telecamera esplora gli spazi dello studio televisivo. Da questo breve video si ha la conferma che Carell sarà Mitch Kessler, presentatore del telegiornale immaginario accanto a Jennifer Aniston.

Apple TV+ è l’atteso servizio di televisione in streaming di Cupertino: l’annuncio è stato dato dal palco dello Steve Jobs Theatre durante il keynote del 25 marzo 2019. Tim Cook, il CEO di Apple ha annunciato il servizio di tv in streaming dell’azienda, promettendo di raccontare con Apple TV+ le migliori storie mai raccontate.

Apple TV+, la nuova piattaforma, consentirà agli utenti di accedere a film, documentari, serie e programmi originali. Durante la WWDC 2019 Apple ha presentato il trailer della serie TV di fantascienza For All Mankind, senza rivelare però altri contenuti e prezzi di abbonamento.