Elenco Partite Serie A su DAZN stagione 2019-200: ecco le prime

La stagione sportiva, e soprattutto quella calcistica, è ormai alle porte. La Serie A sta per iniziare e come ormai noto i tifosi dovranno fare affidamento, oltre che su Sky, anche su DAZN, per la visione delle partite. Di seguito una guida per capire quali partite Serie A su DAZN e quali, invece, su Sky.

In linea generale, come già accaduto la scorsa stagione, a DAZN toccheranno 3 partite di Serie A a settimana, mentre a Sky la visione esclusiva dei restanti 7 match. In particolare, i canali Sky Sport trasmetteranno gli anticipi di sabato alle ore 15.00 e le partite delle ore 18.00, due gare la domenica alle 15.00, una alle 18.00, e il posticipo domenicale delle ore 20.45, oltre a quello del lunedì sempre alle 20.45. A DAZN, invece, toccheranno gli anticipi del sabato sera, il match domenicale delle 12.30 ed una partita della domenica di quelle che si disputeranno alle ore 15.00. Schematizzando:

Partite Sky

sabato ore 15.00 e 18.00;

due partite domenica ore 15.00, quella delle 18:00 e quella delle 20.45;

lunedì alle ore 20.45;

Partite DAZN

sabato ore 20.45;

domenica ore 12.30;

una partita domenica ore 15.00;

Al momento, per quanto concerne le partite specifiche visibili su Sky e DAZN, sono note quelle delle prime due giornate.

Su Sky si vedranno queste partite:

Parma-Juventus – 24/08/2019 ore 18.00;

Fiorentina-Napoli – 24/08/2019 ore 20.45;

Udinese-Milan – 25/08/2019 ore 18.00;

Cagliari-Brescia – 25/08/2019 ore 20.45;

Sampdoria-Lazio 25/08/2019 ore 20.45;

SPAL-Atalanta – 25/08/2019 ore 20.45;

Torino-Sassuolo – 25/08/2019 ore 20.45;

Bologna-SPAL – 30/08/2019 ore 20.45

Juventus-Napoli – 31/08/2019 ore 20.45;

Lazio Roma – 01/09/2019 ore 18.00;

Cagliari Inter – 01/09/2019 ore 20.45;

Genova- Fiorentina – 01/09/2019 ore 20.45;

Lecce – Hellas Verona ore 20.45;

Sampdoria – Sassuolo ore 01/09/2019 ore 20.45;

Su DAZN si vedranno:

Hellas Verona-Bologna – 25/08/2019 ore 20.45;

Roma-Genoa DAZN – 25/08/2019 ore 20.45;

Inter-Lecce DAZN – 26/08/2019 ore 20.45;

Milan Brescia – 31/08/2019 ore 18.00;

Atalanta Torino – 01/09/2019 ore 20.45;

Udinese-Parma – 01/09/2019 ore 20.45;

Per tutte le novità e le offerte DAZN vi rimandiamo direttamente a questo link. A questo indirizzo il trucco per pagarlo 3,80 euro al mese.