Apple Aventura, inaugurato a Miami lo Store con un anfiteatro unico

E’ stato inaugurato il 10 agosto 2019 Apple Aventura: presso il centro commerciale Aventura Mall a Miami, in Florida, ha aperto al pubblico il primo Apple Store con un anfiteatro, unico nel suo genere. Il nuovo negozio Apple Aventura si trova in un edificio collegato al centro commerciale Aventura Mall, il più grande e il più frequentato centro commerciale di Miami, in Florida.

Il punto vendita di Cupertino è – come molti altri retail della Mela – molto ampio e caratterizzato da un design moderno, ma a distinguerlo è la presenza di uno spazio per le sessioni di Today at Apple del tutto particolare, che sembra un anfiteatro.

Il negozio si presenta come un grande padiglione, coperto da un tetto a volta bianca e contiene elementi come pietra, cemento e vetro. Si tratta del primo Apple Store realizzato in calcestruzzo bianco prefabbricato. I grandini che conducono al secondo piano formano un anfiteatro: si tratta del Forum, lo spazio completato da parete video e posti a sedere in pelle dove si svolgono le sessioni di Today at Apple.

Non manca anche in questo Apple Store l’attenzione al verde: nel negozio, infatti, sono stati installati alberi tropicali tipici del territorio, alti 22 piedi, in continuità con il verde pubblico che si trova fuori dallo Store, dove sono stati posti tavoli e sedie in teak che riprendono, invece, il layout interno.

Le foto qui sotto sono tratte dall’account instagram della Vice Presidente Retail di Apple, al centro il nuovo grande anfiteatro.

Non è la prima volta che Apple introduce piante nei negozi. A luglio è stato inaugurato il nuovo Apple Store Bondi in Australia, che presenta due grandi pareti verdi. Tutte le novità sugli Apple Store si possono trovare in questa sezione di Macitynet.