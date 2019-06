Tutti i video Apple del keynote WWDC 2019 in un solo articolo

Tutti i video Apple mostrati al keynote WWDC 2019 sono ora disponibili anche su YouTube: li trovati incorporati in questo articolo per comodità di visione, per chi non ha seguito la diretta in streaming della presentazione e anche per chi desidera rivederli per apprezzarne tutti i particolari.

Come sempre avviene a poche ore di distanza dagli eventi più importanti, Apple pubblica sui propri canali YouTube i filmati prodotti per introdurre le novità principali. Qui di seguito trovate il filmato ufficiale del nuovo Mac Pro 2019 e del nuovo monitor Apple professionale Pro Display XDR con la voce e il commento di Jony Ive, Chief Design Officer di Cupertino e anche di Dan Riccio, responsabile hardware di Apple.

Segue il video dedicato a iOS 13 e alla Dark Mode, l’attesa modalità scura già approdata su Mac lo scorso anno e ora finalmente in arrivo anche su iPhone quando il nuovo sistema operativo sarà rilasciato in versione definitiva per tutti.

Sempre per iOS 13 alla WWDC 2019 Apple ha mostrato il divertente video Memoji Makeup Tutorial in cui due fashion blogger statunitensi illustrano le infinite possibilità di personalizzazione delle Memoji.

Ma le novità di Cupertino per Mac e iOS puntano a funzioni decisamente più serie e utili con Voice Control. Si tratta di nuovi comandi vocali che permettono alle persone con disabilità di controllare completamente Mac e dispositivi iOS con la voce, un potenziamento considerevole delle funzioni di accessibilità di cui Apple è da sempre un apripista.

Nella conferenza mondiale dedicata agli sviluppatori Apple non poteva mancare un video Apple dedicato ai programmatori. Anche quest’anno Cupertino con il filmato Goodnight Developers la multinazionale della Mela dichiara il suo amore e sostegno per la comunità di sviluppatori di tutto il mondo che con i loro software permettono ai dispositivi e alle piattaforme Apple di diventare ancora più utili e versatili per gli utenti.

Ma i video Apple della WWDC 2019 permettono anche di visionare il trailer di una delle primissime serie TV prodotte da Cupertino. Intitolata For All Mankind è stata creata dallo stesso autore di Battlestar Galactica e dal produttore di Star Trek: è ambientata negli Stati Uniti in un passato alternativo in cui i russi sono stati i primi a portare un uomo sulla luna, un’era in cui la corsa allo spazio delle due superpotenze non si è mai conclusa. Questa serie TV di Apple debutterà questo autunno, si spera anche in Italia.

Tutte le novità presentate da Apple nel keynote WWDC 2019 sono riassunte in questo articolo di Macitynet.