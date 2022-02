Apple presto riparerà Face ID senza sostituire iPhone

Finora riparare il solo sistema Face ID non è possibile: in caso di guasti e malfunzionamenti l’unica soluzione possibile è quella di sostituire iPhone, ma questo presto cambierà. Secondo un documento interno ottenuto da MacRumors da una fonte ritenuta attendibile, Apple metterà a disposizione un kit di riparazione che contiene tutte le componenti e i moduli fotocamera, rendendo finalmente possibile le riparazioni senza sostituire l’intero iPhone.

Nel documento la multinazionale di Cupertino informa della novità in arrivo sia i negozi della sua catena Apple Store che i centri di riparazione autorizzati. Apple precisa che grazie al nuovo kit di riparazione sarà possibile ridurre il numero totale di riparazioni con sostituzione completa dei terminali, un ulteriore progresso nell’impegno della società per ridurre il più possibile l’impronta di carbonio dei prodotti del marchio.

La riparazione di Face ID senza sostituire completamente iPhone sarà disponibile per iPhone XS e modelli successivi dotati di questa tecnologia. Ricordiamo che Face ID debuttò con iPhone X nel 2017, ma questo terminale non sembra essere incluso tra quelli riparabili.

Sia i tecnici dei negozi della catena Apple Store che i centri di riparazione autorizzati potranno utilizzare gli strumenti di diagnostica Apple Service Toolkit per stabilire caso per caso se è possibile procedere con la riparazione del solo Face ID o se invece procedere con la sostituzione dell’intero iPhone. Sempre nel documento interno trapelato la multinazionale precisa che la documentazione e la formazione per questa nuova riparazione saranno resi disponibili successivamente.

Con la gamma iPhone 13 per la prima volta Apple ha rivisto il sistema Face ID per ridurre le dimensioni del notch nello schermo. Per i modelli iPhone 14 Pro in arrivo quest’anno è previsto il cambiamento più grande con l’eliminazione del notch sostituito da uno o due fori nella parte in alto dello schermo. Tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 14 è in questo approfondimento di macitynet.