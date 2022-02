Google Pixel 7, i render mostrano come potrebbe essere

Anno nuovo, Pixel nuovo: così se nel 2021 Google ha lanciato la serie 6 è perciò lecito aspettarsi che entro il 2022 arrivi Google Pixel 7. E datosi che l’attuale generazione è stata annunciata ad ottobre, mancherà ancora molto prima di poterlo toccare con mano o anche solo scoprirne concretamente tutte le caratteristiche tecniche. Già oggi però grazie a un video rendering condiviso da @OnLeaks tramite il canale YouTube di SmartPrix è possibile dare un’occhiata a come apparirà esteticamente.

Le immagini dovrebbero rispettare la realtà, o almeno questo è quello che si potrebbe dire guardando indietro nella storia di @OnLeaks che ha quasi sempre dimostrato di azzeccare con precisione le anticipazioni sui modelli di smartphone in arrivo sul mercato. Se anche questa volta è una di quelle in cui ci prende in pieno, allora è piuttosto evidente che il prossimo Pixel 7 sarà fisicamente identico alla serie 6.

Nei 20 secondi del filmato i rendering mostrano Google Pixel 7 mentre ruota a trecentosessanta gradi, una prima volta con il display rivolto verso l’altro, e una successiva con il dorso in primo piano, in modo da poterlo così vedere da ogni angolazione possibile.

L’aspetto come dicevamo è sovrapponibile a quello della generazione attuale, ed è in fondo anche giusto che sia così, visto che il design è stato cambiato soltanto l’anno scorso; è probabile che resterà lo stesso almeno per la serie 7, se non anche per la successiva: d’altronde anche molte aziende concorrenti fanno la stessa cosa, mantenendo lo stesso design almeno per due generazioni e, se funziona, cambiando soltanto qualche dettaglio al terzo giro.

Nel caso del Pixel 6 non è neanche esagerato sperare che il Pixel 7 mantenga lo stesso aspetto perché, piaccia o no, è quantomeno diverso rispetto alla massa di smartphone in commercio, specialmente per la caratteristica banda sporgente che accoglie le fotocamere e i sensori posti sul retro del dispositivo.

Design a parte, secondo le indiscrezioni – attualmente poche, come dicevamo, visto che siamo solo a pochi mesi dal lancio della serie 6 – il modello Pro dovrebbe avere uno schermo da 6,7 o 6,8 pollici prodotto da Samsung che potrebbe offrire una frequenza di aggiornamento più alta rispetto alla linea attuale. Dentro invece è opportuno aspettarsi una versione più aggiornata e potente dell’attuale processore Tensor: per il resto siamo talmente lontani dal lancio che sarebbe praticamente impossibile azzardare qualche ipotesi più concreta.

