Mozilla invita gli utenti Pocket a creare un account Firefox

Mozilla ha acquisto Pocket nel 2017, applicazione per il salvataggio di articoli e altri contenuti per la successiva lettura (anche offline): la fondazione invita gli utenti di questo servizio a passare a un account Firefox per diverse ragioni, un suggerimento che presto diventerà un obbligo per poterlo continuare a usare.

Pocket permette di salvare contenuti di qualsiasi provenienza e di trovarne di nuovi grazie ai consigli di veri e propri redattori. Quando si utilizza Pocket è possibile accedere agli articoli e ai video salvati in un account privato e sicuro, per leggerli o guardarli sul proprio computer o dispositivo mobile.

Fino allo scorso anno Mozilla si era limitata a rafforzare l’integrazione di questo servizio all’interno del browser Firefox. Dall’inizio dell’anno, la fondazione ha cominciato a invitare gli utenti Pocket a creare un account Firefox, um suggerimento che a breve diventerà un obbligo.

«Pocket fa parte della famiglia di prodotti Mozilla dal 2017 e fino a quest’anno è stato mantenuto un sistema di account separato. Ora Mozilla sta migrando tutti gli account Pocket da utilizzare in fase di accesso con account Firefox”, spiega Mozilla.

Pocket, che in precedenza consentiva agli utenti di accedere con il proprio indirizzo email e password, sta eseguendo la migrazione di tutti gli account per fare sì che vengano utilizzati gli account Firefox. La fondazione spiega che i prodotti Mozilla utilizzano gli account Firefox come un sistema di account centralizzato e sicuro, e che la migrazione consente a Pocket di sfruttare i vantaggi offerti da questo sistema.

Per il momento è ancora possibile posticipare il passaggio, ma dal 30 giugno sarà impossibile utilizzare il servizio di lettura differita senza un account Firefox. Mozilla riferisce che sta adottando un sistema di account più sicuro sviluppato dai suoi esperti di sicurezza. «Questo non solo renderà Pocket più sicuro, ma consentirà agli utenti di attivare funzionalità di sicurezza avanzate, come l’autenticazione in due passaggi e le chiavi di ripristino dell’account per rendere i loro account ancora più sicuri».

Oltre a garantire una maggiore sicurezza, l’account Firefox può essere utilizzato per effettuare l’accesso ad altri prodotti Mozilla, tra cui Firefox, Mozilla VPN e altri ancora. Ai nuovi utenti che si registrano a Pocket verrà richiesto, per poter iniziare, di creare un account Firefox o di utilizzare il proprio account Firefox esistente.

Invece gli utenti esistenti di Pocket potranno eseguire la migrazione dell’account effettuando l’accesso: hanno la possibilità di creare un nuovo account Firefox o di utilizzarne uno esistente. Mozilla spiega che il cambiamento della modalità di accesso a Pocket non influisce sui contenuti salvati. Inoltre, per gli utenti Pocket Premium la migrazione dell’account non influirà sull’abbonamento.

