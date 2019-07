Apple nominata agli Emmy per gli spot “Shot on iPhone” e “Behind the Mac”

Due spot di Apple sono stati nominati agli Emmy Awards: saranno in gara a settembre per aggiudicarsi il 71° Emmy le campagne pubblicitarie “Shot on iPhone” e “Behind the Mac”.

L’annuncio delle nomination agli Emmy Awards è stato dato nella serata del 17 luglio e il premio sarà assegnato il 14 settembre 2019. Gli annunci di Apple nominati sono entrambi realizzati da Cupertino con l’agenzia pubblicitaria TBWA e sono in gara nella sezione Outstanding Commercial 2019.

Al premio concorrono soltanto cinque spot e la partecipazione di Apple con due filmati commerciali è impressionante: gli annuncia Mac e iPhone si misureranno contro le pubblicità di Nike e Netflix.

Che Apple avesse superato se stessa con lo spot della serie Shot on iPhone intitolato “Don’t Mess With Mother”, era già chiaro ad aprile, quando è stato presentato in occasione dei festeggiamenti in vista della Giornata della Terra.

La natura è al centro del filmato, composto da diverse clip mozzafiato registrate in tutto il mondo dal gruppo di artisti Camp4 Collective e montate ad hoc sul brano Last Rites dei Megadeth. Un minuto pieno di azione tra zebre al galoppo, piante carnivore e scene di montagna dominate dal ghiaccio e dalla lava.

“Make Something Wonderful” è, invece, il titolo dello spot “Behind The Mac”: un annuncio che in circa un minuto mette in evidenza le cose meravigliose che si possono fare dietro a un Mac con l’accento sulle persone: a risaltare sono le persone, protagoniste delle spot, di tutte le età, persone comuni e famose, tutti creativi colti in momenti di grande spontaneità “behind the Mac”. Lo spot è in bianco e nero e la colonna sonora è “Shy” di Hauschka.

Queste due nomination arrivano ad Apple per due spot mozzafiato, due di una serie notevole e interessante che quest’anno ha realizzato e presentato. Oltre allo spot “Shot on iPhone” che concorrerà per ricevere l’Emmy, che subito si è fatto notare per la grande qualità, ricordiamo che all’inizio di maggio 2019 Apple aveva presentato uno spot dedicato all’iPhone, Inside Joke, mentre continuano ad essere presentati sempre nuovi annunci pubblicitari, come quelli che celebrano la natura e il pianeta attraverso la fotocamera di iPhone.

