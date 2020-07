Recensione Lamicall Supporto flessibile per Tablet

Lamicall Supporto Tablet è un supporto per iPad, iPhone e in genere per qualsiasi display o simile sino a 15″ che, ancorandosi ad una mensola, alla tavola o allo schienale del letto vi tiene sospeso il device, così tutto è più comodo e potete operare meglio sulla scrivania, o tenere le mani dietro la testa a letto.

Lamicall Supporto Tablet, la recensione

Braccio di ferro

La confezione è semplice: una scatola di cartone con il braccio, arrotolato, protetto da una busta in nylon trasparente e un piccolo libretto di istruzioni per le operazioni fondamentali.

Il braccio stesso è composto esteticamente in materiali plastici, anche se all’interno probabilmente l’anima è in metallo semi-morbido.

La parte che si aggancia al tavolo o alla mensola è una molla, composta nella parte interna da una gomma viscosa, con una superficie zigrinata (per migliorare la presa), che è regolata da una parte a vite.

Il braccio è modulabile può essere piegato a piacere per offrire la giusta angolazione sino alla presa finale, dove un gancio regolabile in larghezza abbraccia il tablet o il device in modo stabile, grazie ad una molla interna che lo stringe. Una soluzione simile a quelle per lo smartphone per auto, qui però a dimensioni ben più generose.

Il gancio è composto da tre parti, di cui quella centrale sta ferma mentre le altre si allargano. Due spaghetti sono riposti alle estremità per aiutare la fase di regolazione, a nostro avviso del tutto ininfluenti, un po’ di pressione e tutto si risolve.

Come funziona

La fase di aggancio al tavolo/mensola (spessore massimo circa 3,5 centimetri) del Lamicall Supporto Tablet si fa in un secondo, basta posizionare la molla e tringere l’apposita regolazione.

Anche l’aggancio del tablet o device è semplice, non servono regolazioni particolari, la molla stringe da sola: abbiamo provato un iPad Air senza problemi, così come un iPhone e anche il Desklab Portable Monitor da 15 (che ha toccato il limite della larghezza del gancio).

In tutti i casi il posizionamento è stato corretto e il braccio ha retto il peso: ovviamente il Momento meccanico non è da sottovalutare come fattore di residenza ed in effetti, una volta posizionato il braccio, ogni volta che si tocca il display (anche solo per cambiare il volume) il tablet ha iniziato a muoversi un po’ ed è stato necessario fermarlo con il dito prima di iniziare la riproduzione.

Niente di che, non essendo esperti in ingegneria meccanica non ci è dato sapere se questo è dovuto alla scelta dei materiali o alla inevitabile fisicità del braccio ma non è un problema così grave, anche e soprattutto considerato il ruolo e il costo che ha questo apparecchio.

Per il resto, di solito, una volta finito il film abbiamo lasciato Lamicall Supporto Tablet con l’iPad per tutta la notte senza problemi, trovandolo al suo posto la mattina, senza cedimenti.

Il posizionamento corretto si fa di solito con una mano, solo per pieghe particolari le abbiamo usate entrambe.

Considerazioni

Abbiamo scelto Lamicall Supporto Tablet principalmente per poter guardare i film a letto di sera con l’iPad Air senza per questo dover usare una mano per sorreggerlo il che ci ha fornito l’interessante possibilità di poterci addormentare beatamente davanti al film se questo è noioso, senza la paura di lasciare cadere il tablet (con conseguenze disastrose).

Lamicall Supporto Tablet fa il suo lavoro, che non è semplice ma neppure così complesso: non servono istruzioni per impararlo e, all’occorrenza, è comodo anche sulla scrivania, con un display esterno o con un iPad in modalità Sidecar (solo con macOS Catalina). Non sappiamo se c’è di meglio nel mercato, ma questo fa il suo lavoro esattamente per quello per cui l’abbiamo preso.

Pro:

• Semplice e facile da installare

• Mantiene da uno smartphone a un display da 15″

• Si adatta a diverse posizioni

Contro:

• Una volta posizionato, alle volte il display balla un po’ se sollecitato

Prezzo:

• 26,99 Euro in versione bianca o nera

Lamicall Supporto Tablet è disponibile comodamente presso Amazon.it in versione bianca o nera.