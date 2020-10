Apple querela un riciclatore per la vendita di 100.000 dispositivi

Apple ha querelato il riciclatore Geep Canada, in precedenza società partner di Cupertino che ha ricevuto oltre mezzo milione di iPhone, iPad e Apple Watch per essere smontati e riciclati ma che in realtà ha rivenduto migliaia di dispositivi senza autorizzazione di Apple, non più idonei alla vendita per questione di sicurezza.

Tra l’inizio del 2015 e la fine del 2017 Apple dichiara di aver inviato a Geep Canada 531.966 iPhone, 25.673 iPad e 19.277 Apple Watch, dispositivi destinati allo smontaggio e al riciclo. Ma già nelle prime verifiche Cupertino ha scoperto che alcuni dei suoi dispositivi erano conservati lontano da quelli di altre società in aree non coperte dalle videocamera di sorveglianza. Così Apple ha verificato il numero seriale dei dispositivi inviati al riciclatore, scoprendo che circa il 18% del totale, quindi oltre 100.000 dispositivi, erano ancora utilizzati e connessi alle reti degli operatori di telefonia.

Per questa ragione nella querela contro Geep Canada, Apple sostiene che i dispositivi rilevati sono esclusivamente quelli dotati di connessione cellulare LTE e che quindi il totale dei dispositivi rivenduti senza autorizzazione, di fatto rubati, è sensibilmente superiore.



La querela di Apple contro il riciclatore Geep Canada risale a gennaio di quest’anno, mentre nel 2019 la società si è fusa con altre dando vita al gruppo Quantum Lifecycle Partners. Quest’ultima nel luglio di quest’anno ha presentato a sua volta una querela contro tre dipendenti che avrebbero organizzato la vendita dei dispositivi Apple a insaputa della società, fatti che però gli avvocati di Cupertino escludono perché si tratta di tre dirigenti senior.

I legali di Apple richiedono il rimborso completo dei profitti ottenuti con la vendita dei dispositivi Apple oltre a danni per 22,7 milioni di dollari, come riporta The Verge. Nel caso di vittoria di Cupertino i legali del riciclatore richiederanno il rimborso completo ai tre dirigenti per coprire costi e danni subiti, inclusa la perdita del contratto con Cupertino.

