Apple ribassa il valore di permuta, quanto vale il vostro usato

A distanza di pochi mesi, Apple ha ridotto un’altra volta, e non di poco, il valore di permuta dei dispositivi per l’acquisto di un nuovo modello: ecco, in pratica, quanto valgono i vostri iPhone, iPad, Apple Watch e Mac usati per la permuta presso la multinazionale.

Partiamo subito dal dispositivo più in uso e gettonato, iPhone. Se fino a qualche mese fa i valori al ribasso facevano già discutere l’utenza, adesso le stime sono peggiorate:

iPhone 12 Pro Max Fino a € 580

iPhone 12 Pro Fino a € 510

iPhone 12 Fino a € 395

iPhone 12 mini Fino a € 340

iPhone SE (2ª generazione) Fino a € 155

iPhone 11 Pro Max Fino a € 415

iPhone 11 Pro Fino a € 355

iPhone 11 Fino a € 275

iPhone XS Max Fino a € 235

iPhone XS Fino a € 205

iPhone XR Fino a € 185

iPhone X Fino a € 160

iPhone 8 Plus Fino a € 135

iPhone 8 Fino a € 95

iPhone 7 Plus Fino a € 80

iPhone 7 Fino a € 55

Quando si parla di iPad, invece, i valori di stima sono i seguenti:

iPad Pro Fino a € 565

iPad Air Fino a € 270

iPad Fino a € 190

iPad mini Fino a € 190

I Mac, invece, restituiscono le seguenti permute:

MacBook Pro Fino a € 860

MacBook Air Fino a € 390

MacBook Fino a € 110

iMac Pro Fino a € 1.280

iMac Fino a € 760

Mac Pro Fino a € 4.240

Mac mini Fino a € 210

Infine, per Apple Watch la permuta viene così valutata:

Apple Watch Series 6 Fino a € 145

Apple Watch SE Fino a € 110

Apple Watch Series 5 Fino a € 120

Apple Watch Series 4 Fino a € 75

Apple Watch Series 3 Fino a € 40

Da notare che i valori di permuta indicati da Apple sono “fino a”, quindi si tratta del valore massimo che si può ottenere se il dispositivo è in perfette condizioni e con le caratteristiche più elevate per quella serie. Ad esempio, il valore di 210 euro per Mac mini si riduce a 140 euro per un dispositivo in ottimo stato ma con SSD da 256 GB e non 512 GB. Si tratta, tanto per fare un esempio, di un dispositivo che Apple ha attualmente a listino per 819 euro.

Ricordiamo che il valore di permuta – come spiega Apple – dipende «dalle condizioni, dall’anno di fabbricazione e dalla configurazione del dispositivo» che viene restituito, e viene riconosciuto a fronte dell’acquisto di un nuovo dispositivo Apple. Per questa ragione chi decide di dare in permuta il suo dispositivo deve tener conto che danni estetici e basso taglio di memoria contribuiranno a ridurre il valore rispetto a un dispositivo della stessa serie privo di difetti e con maggiore spazio di archiviazione.