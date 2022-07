Younited Pay e Apple Premium Reseller celebrano un anno di finanziamenti

Younited, specializzata nel credito istantaneo per l’e-economy in Europa, celebra l’anniversario della collaborazione con Med Store, Juice e R-Store, i principali Apple Premium Reseller italiani, con i quali ha stretto una collaborazione per offrire ai clienti soluzioni di prestito personalizzato.

Younited ha sviluppato per gli Apple Premium Reseller Younited Pay, la soluzione 100% digitale “Plug and Play” per il mondo Retail ed e-commerce, che permette ai clienti di acquistare un dispositivo, in questo caso Apple, anche a tasso zero (Tan 0% Taeg 0%) e pagarlo a rate scegliendo tra le durate possibili.

Una volta terminato il periodo di rateizzazione concordato, il cliente ha la possibilità di scegliere tra due alternative: il rinnovo del dispositivo con un nuovo prodotto Apple, oppure continuare a pagare le rate fino a coprire il valore residuo del dispositivo che si sta finanziando. Younited Pay è un metodo di pagamento che permette a e-business e attività commerciali fisiche di offrire ai propri clienti un prodotto che permette pagamenti flessibili, da 3 a 48 mesi.

La caratteristica che accomuna i punti vendita Med Store, Juice e R-Store è il prodotto più venduto in assoluto tramite il finanziamento con Younited: iPhone 13 (quasi il 15% delle vendite complessive tramite finanziamento). Seguono poi iPhone 13 Pro Max (13,5%) e iPhone 13 Pro (11%). Tra gli appassionati del mondo Apple continuano ad avere una buona presa gli iPad, con circa il 9% delle vendite, i MacBook Air 13 con il 5,5% e Apple Watch Series 7 con poco più del 4%.

Il pubblico femminile degli acquirenti APR (42%) è orientato sulla versione classica del modello iPhone 13, mentre l’universo maschile predilige il Pro Max. iPhone 12 rimane una versione ancora apprezzata dai consumatori (10% degli acquisti), in quanto prodotto di alta gamma Apple con un costo inferiore rispetto al modello più attuale.

La durata media del finanziamento richiesto dai consumatori per acquistare un prodotto Apple si attesta sui 22 mesi, un’opzione che permette di suddividere l’importo complessivo in rate più piccole, con importi accessibili e, allo stesso tempo, di valutare i nuovi prodotti dell’azienda di Cupertino per eventualmente usufruire dell’opzione di permuta.

Con una spesa media finanziata agli acquirenti dei prodotti Apple di 1.234 euro e un periodo medio di finanziamento di 22 mesi, ogni persona spenderebbe poco più di 56 euro al mese per acquistare il dispositivo della Mela dei suoi sogni. A guidare la classifica degli acquisti sono i più giovani, la fascia 20-30 anni che hanno rappresentato il 42% degli acquirenti.

Un anno di successo quello che ha legato Younited con gli Apple Premium Reseller, ma che ha visto dei picchi di vendita soprattutto a luglio del 2021, sicuramente grazie alla novità del prestito finalizzato messo in campo dagli APR e dicembre 2021, che segna sempre il periodo dei regali di Natale. La top 10 delle città in cui sono stati acquistati più prodotti comprende aree di tutto il Paese: Milano, Roma, Palermo, Napoli, Parma, Catania, Bologna, Ravenna, Torino e Perugia.

Tutte le notizie dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.