Apple rimuove dal listino MacBook 12” e MacBook Air vecchia generazione

Nella stessa giornata Apple introduce aggiornamenti hardware e ribassi di prezzi per MacBook Air e MacBook Pro 13” 2019, ma allo stesso tempo rimuove dal listino MacBook 12” e MacBook Air 13” di vecchia generazione.

Nessuna sorpresa per la rimozione di MacBook Air 13” che proponeva fino a poche ore fa chassis e design che risalgono a diversi anni fa. Cupertino lo ha mantenuto a listino anche dopo aver introdotto il nuovo MacBook Air 13” Retina per un unica ragione: continuare a proporre il portatile Apple al prezzo più abbordabile in assoluto.

Ora con una riduzione di 100 euro del più recente MacBook Air, aggiornato con display True Tone, e la rimozione di MacBookAir 13” vecchio modello, il portatile Apple più economico diventa il nuovo Air a partire da 1.279 euro.

Per quanto riguarda invece MacBook 12” è stato il primo ad offrire esclusivamente una porta USB-C, con tastiera super sottile con meccanismo a farfalla, caratteristiche poi estese a tutti i notebook di Cupertino. Molti hanno atteso invano per anni un aggiornamento consistente di questa macchina, ideale per la produttività office e per gli utenti che desideravano il portatile Apple più leggero in assoluto.



Per entrambi i modelli ora non più proposti da Apple, MacBook 12” e MacBook Air 13” vecchia generazione, ora il sostituto ideale è rappresentato da MacBook Air 13” ultima generazione oppure, per chi richiede prestazioni superiori il nuovo MacBook Pro 13” ora con Touch Bar e Touch ID.

La rimozione dal listino Apple non significa che queste macchine non possono più essere acquistate, anzi: con la fine della gamma è probabile che le ultime scorte siano proposte dai rivenditori con prezzi ancora più scontati. Per chi è interessato vale la pena anche tenere d’occhio i prezzi su Amazon sia per MacBook 12″ che per MacBook Air 13″ vecchia generazione.

Sempre in campo portatili Mac, è anticipato l’arrivo di un nuovo MacBook Pro 16″ con design completamente rinnovato entro la fine di quest’anno. Tutti i portatili Apple, inclusi i modelli aggiornati introdotti oggi, sono disponibili a partire da questa pagina di Apple Store online.