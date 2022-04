Apple ripara Face ID di iPhone X senza sostituire il terminale

Fin da quando Apple ha introdotto il riconoscimento del volto con in iPhone X, in caso di guasti e problemi la riparazione di Face ID era possibile esclusivamente sostituendo l’intero terminale: a marzo di quest’anno per la prima volta Apple ha reso disponibili nuovi strumenti che permettono ai tecnici certificati di riparare il modulo Face ID senza sostituire l’intero terminale ma solo per iPhone XS e modelli successivi.

Ora questa possibilità di riparare il solo modulo Face ID arriva anche per iPhone X, come emerge da una comunicazione interna di Apple indirizzata agli Apple Store e ai centri di riparazione autorizzati, segnalata da MacRumors. Non sono chiare le ragioni che in precedenza impedivano ad Apple di procedere con la riparazione del solo modulo Face ID, probabilmente dovute a motivi di sicurezza.

Negli USA petizioni e proposte di legge in diversi stati hanno esercitato pressioni sulle grandi aziende per il diritto alle riparazioni fai da te, inoltre Apple è stata tra i primi colossi della tecnologia ad abbracciare la sostenibilità ambientale per ogni aspetto delle sue attività. Ridurre le sostituzioni dei terminali e aumentare le riparazioni possibili rientrano in entrambe le tendenze.

I benefici risultano evidenti sia per Apple che per gli utenti. Questi ultimi possono contare su riparazioni meno costose e anche interventi più rapidi, oltre che prolungare la vita utile di dispositivi non più recenti, come avviene nel caso di Face ID e iPhone X, terminale rilasciato nel 2017 ma ancora gettonato e in qualche caso usato dai collezionisti perché è stato il primo in assoluto con sistema di riconoscimento del volto.

Anche per Apple il vantaggio è duplice: economico e ambientale. Oltre a ridurre sensibilmente i costi, la riparazione del solo modulo Face ID invece di sostituire l’intero terminale riduce scarti e rifiuti elettronici.

Da tempo è previsto un iPhone con sistema Face ID sotto lo schermo, quindi senza tacca, notch o fori, ma il possibile arrivo è indicato non prima di iPhone 16. Tutto quello che è emerso finora sulla prossima gamma iPhone 14 in arrivo a settembre rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.