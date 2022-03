Apple ora ripara Face ID senza sostituire iPhone

Apple e i centri di riparazione autorizzati per l’assistenza possono ora riparare le componenti che fanno funzionare Face ID su un iPhone senza sostituire l’intero dispositivo, così da consentire all’azienda di offrire ai clienti mezzi di riparazione dei dispositivi più economici e più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Come riportato la scorsa settimana, la multinazionale di Cupertino ha informato tramite una comunicazione interna, trapelata in rete, sia gli Apple Store che centri di assistenza autorizzati che avrebbero presto ricevuto parti del sistema TrueDepth Camera, inclusa la fotocamera frontale per Face ID, così da poter riparare i dispositivi senza dover sostituire l’intero smartphone.

In una nuova nota vista da MacRumors, Apple ha affermato di aver iniziato a inviare queste parti a fornitori di servizi autorizzati e agli Apple Store, consentendo riparazioni ‌Face ID‌ senza sostituzione dell’intera unità. I prezzi delle riparazioni variano a seconda del fornitore di servizi, della posizione e del dispositivo. La nuova opzione di riparazione è disponibile solo per ‌iPhone‌ XS e versioni successive. iPhone‌ X, che ha segnato la nascita di ‌Face ID‌, non è purtroppo supportato per questo tipo di riparazione.

Apple ha affermato che la nuova opzione di riparazione non è disponibile in Argentina, Barbados, Bermuda, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Trinidad, e Tobago, Uruguay e Venezuela. Questo sembra significare che le riparazioni di Face ID senza sostituzione di iPhone saranno disponibili a breve in diverse nazioni nel mondo, inclusi gli USA e anche l’Italia.