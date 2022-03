Face ID sotto lo schermo forse arriverà con iPhone 16

Ultimi rapporti hanno affermato che Apple introdurrà un sensore Face ID sotto il display già con iPhone 15 Pro nel 2023, tuttavia l’analista Ross Young, che ha un grande record di indizi su Apple negli ultimi mesi, contraddice il rapporto e afferma che la tecnologia potrebbe arrivare, al più presto, su iPhone 16.

Le voci sul Face ID sotto lo schermo iniziano a rincorrersi in rete già da un po’ di tempo e in molti casi puntavano ad un arrivo già nel prossimo anno, anche considerando che per questo 2022 i modelli Pro di iPhone 14 dovrebbero abbandonare la tacca frontale, in favore di due ritagli sul display più piccoli.

Seguendo questa linea, The Elec ha scommesso sul fatto che iPhone 15 utilizzerà la tecnologia di Samsung per nascondere il Face ID sotto schermo. In effetti, Samsung Display sta attualmente sviluppando una nuova tecnologia per fotocamera sotto il pannello, ma le ultime voci puntano a una diversa soluzione.

Secondo Ross Young la tabella di marcia Apple prevede di continuare ad utilizzare fotocamere all’intero di piccoli fori nello schermo anche con iPhone 15. Solo a partire dal 2024, con iPhone 16, potrebbe finalmente arrivare la prima tecnologia Face ID sotto-display:

Abbiamo riconfermato ancora una volta che non ci si aspetta che ci sia il pannello IR sotto schermo per iPhone fino al 2024, con iPhone 16. Si deve ancora iniziare lo sviluppo e l’invio campioni al momento

Detto questo, anche se i test dovessero effettivamente iniziare già nel 2022, non ci si può aspettare di vedere la tecnologia di riconoscimento facciale sotto-display già su iPhone 15 nel 2023. Secondo questa voce, dunque, occorrerà attendere almeno il 2024.

