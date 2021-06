Satechi Supporto e Hub USB-C migliora Mac mini M1

Macitynet ha già recensito Satechi Supporto e Hub USB-C per Mac mini nella versione su misura per essere abbinata ai Mac mini Intel del 2018 e successivi: ora il costruttore di accessori presenta il nuovo modello che porta lo stesso nome, Satechi Supporto e Hub USB-C ora però in una nuova versione con caratteristiche su misura per Mac mini M1.

Lo chassis è sempre realizzato in alluminio, questa volta però il colore grigio tende all’argento, non più scuro come il modello precedente, per abbinarsi anche esteticamente all’ultima versione del computer mignon di Cupertino. Proprio come il modello precedente il collegamento con il computer avviene tramite un unico cavo USB-C sul retro sia per i dati che per l’alimentazione.

La novità più interessante è l’introduzione di un vano in grado di ospitare una unità SSD in formato M.2 SATA, in questo modo gli utenti che lo desiderano possono espandere l’archiviazione di Mac mini, senza dover ricorrere a unità esterne e così risparmiare. Naturalmente l’unità SSD M2 deve essere acquistata separatamente: il costruttore precisa che non sono supportati gli SSD NVME.

Infine, come il modello precedente, anche quest’ultimo mette a disposizione una serie completa di porte e alloggiamenti nella parte frontale, in questo modo l’utente non deve più raggiungere il lato posteriore del computer per ogni operazione. Abbiamo a disposizione una porta USB-C da 5Gbps, tre porte USB A 3.0 da 5Gpbs, un alloggiamento per schedine SD e uno per microSD con velocità massima di 104Mbps infine anche il jack audio da 3.5mm.

In USA il nuovo Supporto e Hub USB-C di Satechi per Mac mini M1 è proposto al prezzo di 100 dollari, circa 84 euro con uno sconto lancio fino al 7 luglio del 15%. In Italia praticamente tutti gli accessori e prodotti Satechi sono disponibili nel negozio ufficiale del costruttore su Amazon, incluso il modello precedente in sconto: con ogni probabilità anche il nuovo modello sarà commercializzato presto in Italia.

La recensione di Mac mini M1 è qui. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a Periferiche e Hardware sono disponibili ai rispettivi collegamenti.