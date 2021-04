Apple fa un trimestre record con iPad e Mac: vendite spinte dalla pandemia

iPhone come al solito, ma anche iPad e Mac. Ecco i tre pilasti su cui ancora una volta Apple ha spazzato via ogni previsione nella presentazione del quarto fiscale, fissando un record stratosferico sia in fatturato che di profitto. I dati presentati solo qualche minuto fa, parlano di 89,5 miliardi di dollari contro 77,3 miliardi previsti, 1,40 dollari per azione invece che 0,99. Si tratta di un fatturato del 54% già alto di quello dello scorso anno quando Apple aveva segnato un fatturato di 58,3 miliardi di dollari.

Come accennato a trainare il mercato sono stati come sempre gli iPhone: i telefoni hanno prodotto un fatturato di 47,9 miliardi. L’anno scorso Apple aveva fatturato circa 29 miliardi, un segnale che iPhone 12 continua ad avere un enorme successo anche a distanza di più di sei mesi dal suo lancio. Ricordiamo che per Natale l’iPhone aveva fatturato 65,5 miliardi di dollari.

Ma se il successo i iPhone, anche se non in queste proporzioni, non sorprendere, questa volta salgono i cattedra anche gli iPad che fatturato 7,8 miliardi due dollari contro 4,8 miliardi dello scorso anno e i Mac che totalizzano ben 9,1 miliardi di dollari non troppo distanti dal doppio di quanto fatturato lo scorso anno: 5,3 miliardi.

Vanno bene anche se non così tanto quanto il resto dell’hardware dispositivi come Apple Watch e AirPods che passano da 6,2 a 7,8 miliardi di dollari, Aumentano anche i servizi da 13, a 16,9 miliardi di dollari

Nonostante l’impatto del Covid-19 – dice Tim Cook – siamo fieri del fatto che Apple sia riuscita a crescere senti da un record di tutti i tempi per i servizi e un record del quarto fisale per i vestiboli. In questo ambiente difficile, i nostri clienti sono legati ai prodotti Apple con nuove modalità per restare connessi, informati, creativi e produttivi. Ci sentiamo motivati e ispiri non solo nel risponde a questi bisogni innovando , ama anche continuando a supportare il contesto globale. Abbiamo fornito decine di milioni di maschere facciali, costruito schermi che abbiamo mandato ai medici nel mondo e donato alle organizzazioni, ad organizzazioni come il Global Citzien e America’s Food Found”