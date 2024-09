L’hub Apple per la casa smart potrebbe avere schermo quadrato

Pubblicità

Quando Steve Jobs presentò iPhone per la prima volta al mondo, ne parlò come di un dispositivo che integrava le funzioni di telefono, iPod e un “internet communicator”, tre in uno, così come potrebbe essere il prossimo hub per la casa smart di Apple: il dispositivo smart display che fungerà da centralina domestica e che in tanti attendono potrebbe mettere iPad, Apple TV e HomePod in un solo dispositivo.

E’ da tempo, e si fanno sempre più insistenti, le anticipazioni su un nuovo accessorio per la casa che Apple starebbe sviluppando, combinando le funzionalità di un iPad, Apple TV e HomePod. Qualche mese fa, addirittura, sono stati trovati riferimenti a un “HomeAccessory” nel codice backend di Apple. Adesso, 9to5Mac ha svelato ulteriori dettagli su quello che potrebbe essere questo nuovo dispositivo.

Secondo fonti affidabili vicine al progetto, l’“HomeAccessory” trapelato è effettivamente il nuovo hub di Apple per la casa smart. Il dispositivo, noto al momento con il nome in codice J490, sarà alimentato dal chip A18, presumibilmente per supportare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, che non sono disponibili sugli attuali HomePod.

Interessante notare che, secondo le fonti, il dispositivo avrebbe attualmente un display di forma quadrata, piuttosto che il classico formato rettangolare degli iPad. Tuttavia, non è ancora chiaro se questo design sarà presente nella versione finale del prodotto. Quel che si ritiene è che questo “HomeAccessory” avrà anche una webcam integrata, utile per FaceTime e altre app di videochiamata.

Inoltre, il dispositivo sarà in grado di riconoscere i gesti delle mani a distanza, una funzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile in ambienti come la cucina, con la webcam che dovrebbe essere anche in grado di identificare chi si trova davanti al dispositivo per abilitare richieste personalizzate, in modo simile a come l’HomePod riconosce le diverse voci degli utenti per eseguire comandi personalizzati.

Ancora, in modo simile all’Apple TV, il nuovo dispositivo potrà eseguire app e riprodurre contenuti multimediali autonomamente, ma funzionerà anche come ricevitore AirPlay. Il sistema offrirà una schermata di blocco personalizzabile con vari stili di orologio, simile a quelli introdotti con tvOS 18 per Apple TV.

In questo senso, ricordiamo che era già stata scoperta una nuova schermata di blocco pronta per il touchscreen nascosta nelle versioni beta di tvOS. Probabilmente, questa era riservata proprio al futuro device per la casa smart. In precedenza è stata indicata anche la presenza di un braccio robotico per ruotare lo schermo in automatico in direzione dell’utente, come già visto da tempo con Amazon Echo Show 10.

Non è ancora chiaro se Apple inserirà questo dispositivo hub per la scasa smart nella famiglia HomePod, oppure se adotterà un nuovo nome commerciale: secondo le fonti, Cupertino mira a lanciarlo nella primavera del 2025, anche se i piani potrebbero ancora subire modifiche.

