Apple prepara due dispositivi homeOS per la casa smart

Di homeOS sentiamo parlare fin dal 2021 e dallo stesso anno circolano anticipazioni su un nuovo HomePod con display e Apple TV integrata: ora i piani di Apple prendono forma con l’anticipazioni di due nuovi dispositivi che fungeranno da hub – centraline per la casa smart, entrambi funzionanti con il nuovo sistema operativo homeOS, il primo in dirittura di arrivo già nel 2025.

In assenza di anticipazioni di Apple, la fonte è ancora una volta Mark Gurman di Bloomberg. Finora Apple ha impiegato due sistemi operativi diversi per la casa: tvOS per Apple TV e audioOS per HomePod, anche se in realtà pure quest’ultimo è una variante più limitata di tvOS.

La fusione di HomePod con Apple TV per un nuovo dispositivo in grado di supportare audio, video e anche app, oltre che FaceTime e funzioni per la casa smart, sembra abbia spinto Apple verso la fusione dei due sistemi operativi in homeOS.

In effetti finora Apple in questo mercato si è limitata agli speaker smart, con HomePod apprezzato per l’elevata qualità audio, ma molto meno per le funzioni smart. Per tentare di aumentare la propria quota di mercato rispetto ad Amazon e Google, Cupertino introdurrà due dispositivi homeOS, entrambi con supporto per Apple Intelligence, il primo più economico indicato con la sigla J490 e il secondo con codice J595 più sofisticato e costoso in un secondo momento.

Del primo dispositivo sappiamo già che funzionerà con il chip Apple A18 e che sembra sarà dotato di un insolito schermo con formato squadrato. Sarà in grado di riconoscere alcune gesture aeee con le mani, ma potrà eseguire un numero limitato di app o forse solamente di widget

Purtroppo non viene indicato il prezzo previsto del dispositivo homeOS economico, ma Gurman anticipa che il modello più sofisticato, dotato di braccio robotico per orientare sempre il display verso l’utente, sarà introdotto con un cartellino di oltre 1.000 dollari.

Per realizzare questi due nuovi dispositivi la divisione HomePod di Apple sta collaborando a stretto contatto con il team che si occupa di Apple Intelligence. L’intelligenza artificiale promette miglioramenti sostanziali per tutti gli assistenti digitali.