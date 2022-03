Apple sembra aver disattivato gli acquisti App Store in Russia

Un rapporto poco chiaro dalla Russia suggerisce che gli utenti potrebbero non essere più in grado di effettuare acquisti su App Store e iTunes Store. Secondo il sito web locale iPhones.ru, gli utenti in Russia segnalano di non essere più in grado di aggiungere fondi ai propri account App Store o iTunes Store. Banche, tra cui Sber e Tinkoff, hanno apparentemente disattivato la possibilità di aggiungere fondi.

Secondo quanto riferito, gli utenti non sono nemmeno in grado di acquistare carte regalo Apple per ricaricare i propri account del negozio digitale. Dato che PayPal ha sospeso le operazioni in Russia, ciò dovrebbe significare che l’unico modo per pagare le app è tramite un account cellulare.

Tuttavia lo stesso sito web russo afferma che gli utenti segnalano problemi anche con questa opzione di pagamento. La pubblicazione afferma che le banche russe finora non hanno commentato la notizia. Non è chiaro se il problema sia temporaneo o se sia causato da una precisa scelta di Apple, del governo russo o delle banche russe. Apple ha sospeso comunque gli annunci pubblicitari nelle ricerche su App Store in Russia.

La notizia segue la decisione di Google Play Store di disattivare la fatturazione in Russia e la decisione di Apple all’inizio della scorsa settimana di interrompere tutte le vendite dal suo negozio online. Secondo quanto riferito, anche Apple Pay è stato limitato e le principali banche in Russia non sono in grado di utilizzare il servizio, con il risultato di lunghe file sui sistemi ferroviari per pendolari che utilizzano ‌Apple Pay‌ per pagare il biglietto.

Le mosse di Apple sono arrivate indipendentemente dopo che le sanzioni statunitensi sono state attuate contro il paese a febbraio in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Nelle scorse ore anche Amazon ha introdotto sanzioni contro la Russia.

Per tutte le notizie di tecnologia che ruotano attorno alla tematica della guerra tra Russia e Ucraina, e per vedere quali sanzioni hanno applicato le big tech, come Apple, il link da seguire è direttamente questo.