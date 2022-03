Blender 3.1 porta il rendering Metal GPU sui Mac M1

Chi usa il popolare software di modellazione 3D Blender farebbe bene ad aggiornarlo all’ultima versione disponibile: gli sviluppatori hanno infatti appena rilasciato la versione 3.1 che apporta importanti miglioramenti, soprattutto per gli utenti Mac. Il più rilevante è il fatto che adesso c’è la compatibilità col rendering GPU per Metal, la collezione di API grafiche creata da Apple, sui Mac dotati dei nuovi processori serie M1.

La beta di Blender 3.1 per Mac con supporto al framework Metal (ricordiamo per completezza che è stato introdotto a giugno 2014 con iOS 4 ed integra funzionalità di OpenGL e OpenCL, utilizzando un linguaggio di programmazione basato sul C++11) era già stata pubblicata nel mese di dicembre, ma adesso come dicevamo questa versione è uscita dalla fase di prova ed è disponibile per tutti. Da quando Apple ha interrotto il supporto per la tecnologia OpenCL in macOS favorendo il suo Metal, Blender non ha mai offerto l’opzione per abilitare il rendering GPU sui Mac.

Perciò adesso con il backend Metal, l’app non solo funziona più velocemente grazie all’accesso che ha alla GPU, ma funziona anche con la GPU integrata nei chip M1, M1 Pro, M1 Max e col nuovissimo M1 Ultra. Come mostrato dagli sviluppatori di Blender, i tempi di rendering sono fino a due volte più brevi con il rendering GPU Metal rispetto a quello con CPU standard.

Questa come dicevamo non è la sola novità di Blender 3.1: la nuova versione infatti usa meno memoria e la precisione del ray tracing è stata migliorata, inoltre le librerie del browser sono indicizzate – quindi il caricamento è più rapido – e ci sono 19 nuovi nodi.

Se volete saperne di più potete dare un’occhiata al sito ufficiale, dove lo sviluppatore elenca tutte le nuove funzionalità e permette di scaricare Blender 3.1 che, lo precisiamo, è un software open-source e quindi completamente gratuito. Facciamo infine notare che il rendering della GPU Metal funziona soltanto coi chip Apple Silicon e con le schede grafiche AMD e per poter funzionare richiede un Mac che abbia almeno macOS Monterey in versione 12.3 o successiva.

Ricordiamo che Apple sostiene lo sviluppo di Blender con contributi in denaro, competenze ingegneristiche e altre risorse. L’ultimo Mac Apple Silicon presentato da Apple è il compatto e super potente Mac Studio: tutte le caratteristiche principali sono in questo articolo di macitynet.