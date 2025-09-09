Facebook Twitter Youtube

Evento Apple 9 settembre, la trascrizione in italiano è disponibile su questa pagina

Di Yuri Di Prodo
Alle ore 19:00 inizia l’attesissimo keynote Apple di settembre 2025 per gli iPhone 17 intitolato “Awe Dropping” ma la diretta di Macitynet è già attiva (qui).

In attesa che Tim Cook e i dirigenti di Cupertino lancino il loro filmato di presentazione da Apple Park per presentare tutte le novità, lettori e appassionati possono condividere speranze e attese e porre domande alla redazione.

Dalle ore 18:30 sarà possibile collegarsi alla pagina della nostra diretta per spulciare i primi commenti in attesa dell’evento vero e proprio: alle 19:00 lasceremo invece campo completo alla trascrizione in diretta in italiano di tutti i nuovi prodotti Apple e le altre novità in arrivo dalla Mela.

Per chi va di fretta

Ecco una serie di link e informazioni utili per prepararsi al Keynote di Settembre 2025.

Evento 9/9/2025: tutti i dettagli.

Evento Apple 9 Settembre 2025 – iPhone 17 in diretta in italiano

Ad ogni modo da decenni l’intero keynote e tutti i principali annunci saranno tradotti in italiano dalla nostra redazione nella diretta di Macitynet praticamente in tempo reale: in questo modo è possibile seguire l’evento per chiunque, anche per chi non può seguire lo streaming video dell’evento o non ha dimestichezza con la lingua inglese.

Sempre in contemporanea con l’evento, le novità principali saranno trattate in articoli e approfondimenti che potrete sfogliare a partire dalla homepage del nostro sito, con aggiornamenti che continueranno al termine della diretta e nei giorni successivi.

Con questo articolo vi avvisiamo comunque del fatto che la nostra diretta è già attiva e potete seguirla fin da subito a partire da questa pagina.

