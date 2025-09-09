Facebook Twitter Youtube

AirPods Pro 3 sono i nuovi auricolari Apple con traduzione in tempo reale

Di Emiliano Contarino
AirPods Pro 3 sono i nuovi auricolari Apple con traduzione in tempo reale

Apple presenta AirPods 3 Pro, i nuovi auricolari che si distinguono per un miglioramento tecnologico notevole rispetto delle AirPods di prima generazione e che introducono una funzionalità di tradizione in tempo reale.

Tra le novità più interessanti, per l’appunto, viene introdotta la funzione di live translation,  la traduzione in tempo reale da una lingua all’altra: è sufficiente girare la testa per comprendere immediatamente cosa dice il nostro interlocutore straniero. Questa innovazione rende le AirPods 3 Pro non solo strumenti audio, ma anche veri e propri assistenti linguistici per la comunicazione globale.

Inoltre, l’iPhone mostra in tempo reale ciò che viene detto nella lingua tradotta. Se entrambe le persone hanno le cuffie, ciascuna parla la propria lingua e si crea un dialogo doppiato per entrambe, includendo non solo la traduzione delle singole frasi ma anche il significato contestuale delle conversazioni.

AirPods Pro 3 sono i nuovi auricolari Apple con traduzione in tempo reale - macitynet.it

Le modifiche tecniche riguardano anche altri dettagli molto particolari: la forma dei fori attraverso cui entra l’aria permette di modificare la risonanza del driver, migliorando sensibilmente la qualità del suono.

AirPods Pro 3 sono i nuovi auricolari Apple con traduzione in tempo reale - macitynet.it

Anche la cancellazione attiva del rumore è stata potenziata drasticamente, grazie anche ai nuovi “tappi” degli auricolari che ne raddoppiano l’efficacia, offrendo un isolamento acustico di livello superiore.

Durante la presentazione, raccontata attraverso un video che parte da San Francisco ed arriva allo store Apple, Kate Bergeron, vicepresidente per l’ingegnerizzazione hardware, ha spiegato questi avanzamenti, rimarcando le molte capacità innovative delle nuove AirPods 3 Pro.

AirPods Pro 3 sono i nuovi auricolari Apple con traduzione in tempo reale - macitynet.it

Le AirPods Pro 3 integrano anche sensori in grado di rilevare il battito cardiaco grazie all’intelligenza artificiale, con modelli addestrati su dati di 250.000 persone, segnando un nuovo livello di monitoraggio della salute direttamente dall’orecchio.

L’app fitness dedicata è stata arricchita con nuove funzionalità che guidano l’utente nel migliorare l’attività fisica e mantenersi in salute, completando così un’esperienza smart e integrata per chi ama lo sport e il benessere.

Le novità non hanno intaccato il listino: in USA 249 dollari.

