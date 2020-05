Apple ha ottenuto il diritto di prelazione sulle produzioni di Ridley Scott e la sua casa di produzione Scott Free Productions.

A riferirlo è Variety spiegando che l’accordo prevede che Scott Free Productions produrrà programmi televisivi per Apple TV+.

Non c’è un annuncio ufficiale ma Variety afferma di avere conferma da sue fonti e che la concorrenza per convincere a firmare la casa di produzione è stata piuttosto competitiva.

Nell’ambito del contratto pluriennale, Scott Free svilupperà progetti televisivi per Apple TV+ con Scott, David Zucker, Clayton Krueger and Jordan Sheehan come produttori esecutivi dei progetti.

Scott Free – che il regista, produttore cinematografico e produttore televisivo britannico ha fondato nel 1995, ha prodotto tanti film e serie TV di successo. Tra i nomi, “Top Gun”, “Sopravvissuto – The Martian”, per citare alcuni film, a “The Good Wife” “Man in the High Castle” e “The Terror” per citare alcune serie TV. Nei sui 25 anni di storia, riferisce il settimanale USA, l’azienda ha ottenuto oltre 100 nomination agli Emmy con 22 vittorie, e 28 nomination ai Golden Globe per i progetti TV.

Nella tabella di marcia di Ridley Scott c’è in corso la regia di “The Last Duel”, basato sul libro “he Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France”, una storia di vendetta che coinvolge due migliori amici, che saranno interpretati da Matt Damon e Ben Affleck.

Accordi simili a quelli firmati con Scott Free Productions sono stati siglati con A24, Sesame Workshops e Peanuts, oltre a contratti pluriennali di produzione con creatori di contenuti di alto profilo come Alfonso Cuaron, Jason Katims, Lee Eisenberg, Oprah Winfrey, Justin Lin, Julia Louis-Dreyfus e altri ancora.

